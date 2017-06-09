桃機遇梅淹水 交長︰短時間不再犯

2017-06-09

〔記者楊媛婷、鄭瑋奇／綜合報導〕桃園機場去年六月二日大淹水，今年同一時間遭遇首波梅雨鋒面，又因排水不及，第二航廈禮品街差點成了水上樂園。下週又將有一波梅雨鋒面來襲，交通部長賀陳旦昨保證，同樣的狀況短時間內不會再重犯，若接下來再因人為疏失造成淹水，從嚴究責。

若人為疏失再釀災 將從嚴究責

賀陳旦指出，桃園機場已經是近四十年的建築，真的無法保證每個地方都不出狀況，但可以保證「發生一次狀況，大家會有紀律跟學習，短時間內不會再重犯。」

賀陳旦認為，現在天氣暴雨情況超乎當時的設計標準，放眼全世界的公共工程與建築每部分的設計標準，無法應付全部的狀況，「能應付每種情況的公共建設與工程就會是過度投資」，他強調，對於比較極端的氣候狀況，交通部會繼續努力。

賀陳旦表示，桃機去年六月「淹水」、今年六月「漏水」，兩個字眼是指發生事情原因、過程都不同。去年是因為防水措施沒有落實，所以是人為疏失；今年六月二日是暴雨，認為是天災成分多一點。

賀陳旦說，去年是因停車場淹水，防範措施沒有啟動進而影響到機電，使旅客候機時的空調都受影響，當時保證的是指停車場這類人為疏失事故，若接下來再有因人為疏失造成淹水，一定會從嚴究責。

桃機公司董事長曾大仁則表示，對下波致災性梅雨鋒面已做好準備。