韓國發明賽 台灣10金6銀3銅全球第3

2017-06-09

〔記者楊綿傑／台北報導〕前天深夜公布得獎名單的「二○一七年韓國Wic世界創新發明大賽」，台灣參展團奪得十金、六銀、三銅、四面大會特別獎，在參展十四國、二百四十六件作品中總成績排名第三，僅次於地主韓國以及馬來西亞。獲得金牌及特別獎的作品包括「機車側柱自動歸位裝置」、「三馬達同步磁浮定速控制黑膠唱盤」、「創新科技空調冷氣系統」、「超音波高效能植物養分噴灑器」等。

台北歐洲學校學生黃楷翔及就讀敦化國小的妹妹黃鈺淇，和台北市復興實驗高級中學國中部武翰農一起發明設計「機車側柱自動歸位裝置」，運用彈簧與減速齒輪機構原理，設計出讓機車側柱可以在人員將車身扶正，回到水平時，側柱將自動緩步回歸到定位，不會因忘記撥回側柱而導致騎車時摔倒發生危險。

台北市民族國小學生駱俠安及指導老師張丕白研發「三馬達同步磁浮定速控制黑膠唱盤」，他們使用微感測器測定各馬達轉速狀態，並回饋至預寫程式控制器調整至同步轉速轉動。在比現行特級音響精準度○．一％就須五千美元的昂貴唱盤更為精確的狀況下，可達○．○三％以下的精準度。

台北美國學校學生許勝傑、許雲婕及復興小學蔡宇翔以「超音波高效能植物養分噴灑器」獲得金牌及特別獎，藉超音波可以衝破液體表面張力的特性，將水分子打得更細碎，提高吸收效率，若要改成噴灑農藥，能夠降低農藥使用量。

金品捷能科技有限公司獲得金牌及一面特別獎，利用低壓工作原理及壓差保護裝置，新研發「創新科技空調冷氣系統」，不僅能有效降低用電量還能減少熱排放，且不需複雜電子模塊，比起一般商品更堅固耐用、節能。