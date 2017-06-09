選填志願多比較！私校送iPhone、獎學金 當心誤入學店

2017-06-09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕各級學校正值招生熱季，全國私立學校產業工會及民進黨立委陳亭妃昨召開記者會，指部分私校一方面贈送iPhone、獎學金來招生，一方面卻縮減教育支出、濫用實習節省成本，呼籲家長、學子選填志願務必多比較、停看聽，避免誤入「學店化」私校的雷區。

恐縮減教育支出、濫用實習成本

私校工會理事長尤榮輝表示，少子化讓私校經營日趨困難，儘管仍有不少私校願意花錢投資教育，但部分私校反其道而行，為創造盈餘、節省成本，以贈送iPhone、獎學金等方式吸引學生， 一方面又苛刻教師、併班上課、濫用實習，以營利心態辦學，將本求利。

尤榮輝透露，某中部大學的中文系竟開設必修實習課，要求學生到廟宇等不相干之處所，學校不應為節省成本，讓教育品質及學生受教權受影響，如今十名大學生中有七名就讀私校，私校佔中、高等教育比重非常大，政府應更重視私校教育，保障學生受教權。

全國教師工會總聯合會國會聯絡人郭石燦表示，教育部每年補助大量經費給私校，部分私校沒用來改善教育設備、師資，卻花錢發禮品、獎學金，學子不應為了禮品，浪費四年讀這種學校，部分學校為節省經費，不聘專任教師而是聘專案教師，造成教育品質低落。

大葉大學教師會常務理事徐歷鵬指出，有些私校還減少學分數、實習納入必修及技術性減少開課，甚至限制授課班級人數，這些都會影響學生的專業知識及教育品質。

私校工會副理事長顧琪君指出，家長應多了解私校是否有針對教師鐘點費、研究費甚至年終獎金有苛刻情形，若越嚴重代表體質越不良、辦學越有問題。