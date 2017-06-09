董事近親繁衍 教部應主動扛責整頓

2017-06-09

記者林曉雲／特稿

國語日報本是「公益法人」，但近年來董事會每次改選都鬧得風風雨雨，主因在於董事會被少數人把持成酬庸工具。

檢視國語日報的捐助章程，現任董事是當然候選人，若要新增董事須由董事推薦，再經董事會通過同意選聘，使得董事幾乎是互有關係之人，以近親繁衍視之並不為過，諸多杏壇官員退而不休，有人曾涉及刑案、有人風評頗差，卻能霸著國語日報這隻金雞母呼風喚雨，這次爆發權鬥風波，若真如外界臆測是為了都更後的龐大利益，只能用吃相難看、醜態畢露來形容。

國語日報最初是教育部創設的教育報紙，由社會賢達人士出任公益董事，例如首屆董事長是前台大校長傅斯年。在兒童教育領域扮演重要的媒體角色，國語日報大力推動的國小讀報教育，對於國小四、五、六年級生都曾產生強大的導航功能，只要配合時代腳步，仍可培養數位時代孩子的閱讀力，以及關心國際時事與社會環境的人間胸懷，這才是國語日報的本業。

但國語日報高層經營者卻忽視獨有的讀報教育，反而利字當頭，創下廿二Ｋ聘請記者的惡例，還曾大肆裁員，引發勞工拉布條抗議，失去教育專業和初衷；至於廣開才藝班，名為多角化經營，卻也使得國語日報社淪為補習班，進而買地蓋大樓、買地拚都更，公益法人比民間企業還力拚賺錢，但也因此埋下內鬥因子。

國語日報的捐助章程明示採取教育部許可制，教育部不僅應派員出席董事會指導把關，重大事項如不動產處分、董事長及董事選聘等也均要教育部許可，國語日報引爆今日惡鬥，教育部顯有失職。教育部不能再消極發出無用公文，應該主動扛責，積極介入整頓，導正董事會組成，以落實國語日報公益法人身分，回到正軌。