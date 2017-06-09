國語日報權鬥 12董事聯名要改選

〔記者林曉雲／台北報導〕創刊七十年的財團法人國語日報社鬧家變，董事會十六名董事中有十二人昨發出聲明，槓上董事長林昭賢。董事洪國樑爆料，董事任期屆滿本應改選，但「挺林派」董事竟提案要求「直接連任」，違法又荒謬。現任董事長林昭賢回應，除非退休或另有要職等，「董事繼續做是慣例」。
挺林派提案讓董事「直接連任」
國語日報董事會三年一任，第十九屆董事會二月廿八日任期屆滿，卻發生拒不下台、董事長鬧雙包、林昭賢以社方名義提起民事訴訟控告四位董事等紛爭，主管機關教育部發文董事會，要求儘快完成改選，卻起不了任何作用。
董事、台大中文系退休教授洪國樑表示，六月六日林昭賢依教育部要求召開董事會，但仍藉故拖延，拒不改選，挺林派董事提出「三點共識」，竟要求所有董事簽字同意現任十六位董事直接當選，只再補選一人即可。
洪國樑表示，任滿本應全面改選，現任董事是「當然候選人」、而非當選人，天底下哪有這樣的改選法？林昭賢未經董事會同意，即將中研院院士曾永義等四人除名，之後又提起民事訴訟拖延，想繼續當董事長，挺林派董事提出三點共識討論採包裹同意，多數董事反對直接連任，另二項提案包括確認四名董事資格及撤銷民事官司也被否決，如果照教育部的說法，一定要林昭賢主持改選會議，將很難改選出新的董事會。
教部：僅協助董事會恢復正常
教育部終身教育司司長黃月麗表示，教育部要求董事會討論去年提出的章程修正案、四位遭除名董事的資格爭議等，並儘速完成改選，問題在董事會，就要回到董事會解決，教育部僅是協助董事會恢復正常運作，但董事會未完成改選、未向法院變更登記前，即使任期已屆滿，現任董事會仍有效。
林昭賢回應，原任董事連任是慣例，沒有違法問題，董事有八十歲年齡上限，有其他職務也可請辭，如吳清基曾是常董，但出任部長就辭掉，所以沒有萬年董事，至於何時再開董事會？要看教育部的指示。
林昭賢：教部應收回國語日報
對於被質疑戀棧董事長是和都更龐大利益有關，林昭賢表示，沒有人有不法行為，都更利益屬於報社，而非個人，國語日報的錢、人和設備是教育部的資產，民國卅七年由教育部捐助成立，應由教育部收回，相關證據將交給教育部。
但十二名董事聲明指出，國語日報自創刊以來，從未接受官方資金捐助，完全獨立營運迄今。