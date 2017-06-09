高中暖男器捐 告別式瀟灑畢業

2017-06-09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店高中三年級學生陳宥安罹患惡性腦瘤月前過世，生前決定死後捐出全身器官，校方趕製畢業證書送至病榻前，並在畢業典禮頒發「生命教育獎」。校長李玲惠七日在告別式上，感性讚揚宥安「從新店高中畢業，也從人生畢業，可以自在去畢業旅行，學校永遠歡迎他回來再當我們的學生」！

陳宥安告別式以畢業典禮形式舉行，懷念他十九歲就結束的青春，四十多個師生到場，向他們心目中的陽光男孩道別。同學邱少源說：「感謝宥安教會我人生的意義。」同學喬喬說：「感謝宥安帶著我開拓視野，交到很多好朋友。」

陽光男孩不敵病魔 師生不捨道別

訓輔組長陳義堯說，宥安是運動健將，喜歡打籃球、游泳，受媽媽影響，內心很柔軟，國小時常陪伴照顧班上的身心障礙同學。

宥安高一時發現腦部有惡性腫瘤，曾休學一年動手術，在校時他樂於參加白沙灣淨灘和颱風災後復建等社區服務。高二起病情惡化，家人不忍告訴他病情，但他自己心裡有底，主動表達如果他沒撐過去，希望能捐出身體可用器官。

五月廿二日宥安離開人世，爸媽含淚遵照他的遺願，捐出眼角膜、水晶體及重要器官，甚至包括皮膚。

校長李玲惠說，六日晚上校方頒發「生命教育獎」，由宥安兩個姊姊代表領獎，典禮上播放宥安的校園生活剪影時，全場靜默，只聽見同學們的啜泣聲。

李玲惠說，宥安的生命雖短，「但是許多人因他獲得重生」。家人感傷指出，宥安很喜歡上學，學校穿堂寫著「成功的定義是你能夠幫助多少人、成就多少人」，宥安做到了。