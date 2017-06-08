高血糖﹑抽菸﹑高血壓 國人死亡三大「危險因子」

2017-06-08

記者林彥彤／台北報導

衛福部國健署每年定期公布國人十大死因，但單單治療疾病是不夠的，因此台大公衛學院與國健署共同合作研究台灣慢性病危險因子，結果發現國人危險因子前5名分別是高血糖、抽菸、高血壓、PM2.5暴露和飲食危險因子等。

專家表示，找到危險因子進行防治，就能有效避免疾病發生；此研究結果上月已刊登在國際學術期刊《群體健康計畫》，下一步希望再排出各地區危險因子的排名。

台大公衛研究團隊利用國健署的國民健康訪問調查、台灣三高盛行率調查、國民營養健康狀況變遷調查和環保署空氣品質測站資料等本土資料庫，並參考國際公認與死因有關的危險因子，例如：抽菸、肥胖、飲食等，整合、分析台灣死因統計資料。

結果發現，高血糖首列危險因子第一名，2009年約1萬4900人的死亡與其有關；第二名則是抽菸，計有1萬1500名男性、1900名女性的死亡與其有關；高血壓則有1萬1190人；另環境因素PM2.5暴露也上榜，名列第四。

台大流行病學與預防醫學研究所副教授林先和表示，研究發現，女性危險因子尤以高血糖名列第一，男性危險因子則是抽菸，因此若能早一步加強控制女性血糖、降低男性吸菸率等，平均壽命就能再增加2歲，避免日後引發心血管疾病、中風或癌症等疾病。

PM2.5首度入列 且排名第4

台大公衛學院副院長詹長權表示，PM2.5暴露已被證實是影響健康的因素之一，且排名第四，建議政府應改善交通、控制工業污染排放、推動零排放電動車等。

詹長權認為，針對居住在中南部PM2.5長期居高不下的民眾，政府應持續監控各地居民的健康狀況，未來也可再進一步研究各地區危險因子的排行。

國健署長王英偉表示，最新預告《國人營養基準修訂草案》中，就首次訂定甜食攝取量，未來預計重新擬定糖尿病控制的策略；針對抽菸部分，目前《菸害防制法》修法已送到行政院，政府會再積極加強菸害防制；至於PM2.5暴露部分，也會與環保署合作加強監測。