「菜蟲說」惹火農民 不再釋出冷凍蔬菜

〔記者黃淑莉、林國賢、陳鳳麗、林彥彤／綜合報導〕「捉菜蟲」說導致菜價連兩天下跌，農民怨氣沸騰，農委會副主委陳吉仲昨到雲林「滅火」強調，政府從沒說過要捉「菜蟲」，未來3週復耕期政府不會進口蔬菜、釋出冷凍蔬菜。
昨天上午，雲林縣長李進勇怒批政府透過行政手段不當干預菜價，讓飽受菜價長期低迷、暴雨蹂躪嚴重災損的農民再度受到傷害，「不是菜蟲浮起來，而是人民怒氣浮起來」。要求農委會停止釋出冷凍蔬菜，不得專案進口蔬菜，以免農民辛苦復耕蔬菜上市，又出現供過於求，菜價崩盤。
昨天下午，陳吉仲在立委劉建國邀請下到雲林勘災，西螺果菜市場菜農、菜販看到他罵聲不斷。二崙菜農無奈說，運到台北果菜市場賣，因水傷賣相不佳，每公斤有人只賣2、3元，品質好的賣40、50元，但量很少，大部分都只賣10多元，還有人賣不出去整箱倒掉。
菜農說，葉菜類水傷後沒人要買，菜園裡的菜腐爛、枯死，再來幾個禮拜沒菜可賣，欲哭無淚，這段時間政府如果再進口蔬菜，要農民怎麼生存！
他們說，官員在辦公室說要捉菜蟲，「說得條條有理、卻是傷天害理」，讓農民平白蒙上哄抬菜價不白之冤。
陳吉仲指出，農委會是照顧農民，未來3週葉菜類復耕期內，政府不會進口蔬菜或釋出冷凍蔬菜。
農損逾2億 南投最慘
農糧署主秘翁震炘說，近日偕同消保處和公平會到量販店、超市及傳統市場訪價並沒有發現菜蟲，蔬菜價格均合理，農糧署會持續監控價格。
農委會昨公布梅雨農損，累計已飆升到2億1214萬元，南投縣損失最慘烈，高達6762萬元（占32%），其次為雲林縣、高雄市；前3大受損嚴重農作物分別是西瓜、一期水稻和巨峰葡萄。
昨天台北果菜市場蔬菜交易量為1690公噸，較前日減少360公噸，平均每公斤交易價格25.9元，較前日下跌1.6元。