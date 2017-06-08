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三氧化硫外洩傷肺 體育生永失舞台

2017-06-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕位於苗栗縣頭份市的恆誼化工，兩年前發生大量三氧化硫外洩事件，具腐蝕性的白煙，擴散12個里，11人因呼吸困難送醫；其中兩名亞太創意技術學院運動休閒保健系女學生，因肺部損傷，致使運動專長生涯結束，甚至無法享受運動的樂趣，對恆誼提出告訴。苗栗地檢署偵結，認為恆誼製造部經理董國柱有疏失，依業務過失傷害罪嫌，將他起訴。

恆誼化工廠經理起訴

檢方調查，恆誼化工廠因硫酸管線老舊，董國柱安排於104年6月16日進行硫酸管線更換工作，本應注意檢查廠區內的其他管線沒有破損及注意管線更換完工後，才能重新開機作業，但董國柱未盡管理、督導之責，未經檢查廠區其他管線有無破損，於當天上午9點50分許，因其他廠區需要使用蒸氣，逕行開啟蒸氣管線，但這條蒸氣管線破損，導致蒸氣外洩，及尚未將閥件裝回的硫酸管線，水蒸氣與管線內的硫酸酸泥產生化學反應，產生具有強烈腐蝕性的三氧化硫氣體外洩。

當天上午，大量白色煙霧不斷從廠區竄出，隨風勢朝東北方飄散，頭份市公所估計，共有上興等12里、3萬多戶受影響，並有11人聞到氣體後不停咳嗽，出現呼吸道刺痛、噁心嘔吐就醫。

影響3萬戶 11人就醫

起訴書指出，外洩事件造成當時在學校附近行走的施茜茜、陳筠欣吸入三氧化硫氣體，導致兩人分別受有肺部損傷之傷害。

陳筠欣、施茜茜當時為亞太運動休閒保健系一年級同班同學，兩人分別具跆拳道、田徑專長；兩人說，因外洩事件，造成她們肺部永久性的傷害，不僅無法再於專長項目發展，也無法享受運動的樂趣，「只要稍微進行一下心肺運動，就會喘不過氣！」

兩人因就醫緣故，於當年轉學。陳筠欣轉學新竹教育大學（現合併為清華大學）體育學系、施茜茜轉學至台北市立大學運動健康科學系，但兩人受限身體健康狀況，只得轉為「幕後」；施茜茜投入運動防護，陳筠欣則計畫朝運動場管經營。

恆誼化工特助杜佳駿昨表示，該案目前交由律師處理，不便發表意見。

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  • 陳筠欣原來的運動專長是跆拳道，現計畫朝運動場管經營。（陳筠欣提供）

    陳筠欣原來的運動專長是跆拳道，現計畫朝運動場管經營。（陳筠欣提供）

  • 施茜茜原來的運動專長是田徑，現投入運動防護。（施茜茜提供）

    施茜茜原來的運動專長是田徑，現投入運動防護。（施茜茜提供）

  • 恆誼化工兩年前曾發生三氧化硫外洩事件。（資料照，記者彭健禮攝）

    恆誼化工兩年前曾發生三氧化硫外洩事件。（資料照，記者彭健禮攝）

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