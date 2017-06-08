時序進入夏季，為預防蚊蟲叮咬，許多民眾前往日本旅遊時會多帶一些蚊蟲藥回來，用不完就上網販賣。環保署指出，未持有環境用藥證照者，不可在網路廣告販賣環境用藥，違者最高罰30萬元。環保署資料指出，去年共查核環境用藥網路廣告9649件，其中查獲33件非法網路廣告販賣環境用藥，是歷年來新高，其產品多數是來自日本的防蚊掛片。（記者楊綿傑）
無照網拍防蚊掛片 最高罰30萬
2017-06-08
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