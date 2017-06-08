小林滅村國賠案 123人敗訴定讞

2017-06-08

潛勢區部分 最高法院發回更審 15家屬還有希望

〔記者項程鎮、黃佳琳／綜合報導〕最高法院昨天審結高雄市小林村滅村國家賠償案，最高法院認為，住在土石流「潛勢區（須強制撤離區域）」的村民，當時因村長拒絕撤離喪命，國賠的舉證責任須由高雄市政府負責，將潛勢區滅村家屬十五人請求國賠部分，廢棄發回二審更審；法界多認為，昨天最高法院的這項判決，對他們未來請求國賠有利。

其餘「非潛勢區」滅村家屬一百廿三人請求國賠部分，則維持二審駁回國賠請求，判決敗訴定讞。

最高法院指出，案發時小林村災情已達紅色警戒通報程度，應疏散撤離「潛勢區」村民，市府已通知甲仙區公所，但區公所未收公文，因此市府人員直接聯繫小林村長，但村長拒絕撤離。

最高院︰未強制撤村 高市府怠於職務

最高法院表示，村長抗命、拒不撤村，市府卻沒有主動派人強制撤村，這是市府怠於執行職務，市府辯稱，就算將「潛勢區」村民疏散到預定的安置地點小林國小和小林社區活動中心也沒用，因為這兩處後來也被土石流掩埋。

但最高法院認為，小林國小和小林社區活動中心在先前卡梅基颱風侵襲時，已有淹水情形，市府卻仍選定為避難處所，市府須舉證為何不把村民撤到其他安全地區，並證明自己的不作為和滅村之間沒有因果關係。

至於「非潛勢區」滅村家屬一百廿三人請求國賠部分，最高法院認為他們沒有辦法證明家人的死亡或住家損害，是市府的不作為造成，駁回上訴確定。

前小林自救會長蔡松諭指出，他肯定最高法院法官做出對於「土石流潛勢區」居民有利的判決，未來也會協助該部分居民進行後續法律協助；至於「非土石流潛勢區」居民被判敗訴，他認為，法官不應該只看書面資料進行判決。

蔡松諭解釋，鄉下地方居民的凝結力很強，「風雨那麼大，看到有人撤，自己就會想撤」，「土石流潛勢區」和「非土石流潛勢區」的居民，應該視為一體，無法認同最高院做出這樣罔顧風土民情的判決。