台北35.5℃ 全台用電飆新高

2017-06-08

鋒面影響 今各地降二至三度

〔記者蕭玗欣、林筑涵／綜合報導〕微弱鋒面通過，台灣昨位於鋒面前暖區，各地白天都是晴朗炎熱，台北上午飆出卅五．五度，打平今年最高溫紀錄。氣象局預告，今天鋒面仍持續通過台灣，帶來微弱的東北風，各地高溫會下降二至三度，不會再像昨天這麼熱，北部高溫約卅至卅二度、中部高溫卅一到卅二度、南部約為卅一到卅三度。

昨日豔陽高照，導致用電量再度爆表，測得最高用電量為三四一三．五萬瓩，除高出台電原預估值外，更創下今年新高；昨日備轉容量率也降至三．六七％，亮出橘燈燈號。

水力、太陽能 撐住發電量

台電為此動用大林三、四號機，以及水力機組滿載發電，近幾日撐住供電主要關鍵皆在水力及太陽能發電量。

台電正調度監鄭壽福表示，昨日大林電廠三及四號機組，共計提供約五十五萬瓩，且因上週雨勢挹注，水力機組近日皆可滿載發電，加上昨日太陽能發電量最高近七十四萬瓩，為尖峰投注不少供電能力。

氣象局表示，昨西半部高溫都有卅四、卅五度，全台最高溫為台北站卅五．五度，其次是板橋卅五．一度、大武卅四．六度、嘉義卅四．五度，台北站今年四月十日也曾達卅五．五度，是該站今年最高溫紀錄；預估週末太平洋高壓勢力增強，北部又會出現卅五度高溫，各地山區及宜蘭地區有可能發生午後雷陣雨。

氣象局指出，鋒面昨天開始持續通過台灣北部海面，今天將帶來微弱東北風，北海岸出現短暫陣雨，其他各地仍以多雲天氣型態為主，但要注意午後有雷陣雨發生機率。

下週二起 天氣開始不穩定

下週二鋒面接近台灣附近，各地天氣開始不穩定，北部及東北部有短暫雷陣雨，午後各地山區也有短暫雷陣雨，要留意較大雨勢；東南部地區有焚風發生的機率。