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台灣豬瘟診斷獲OIE認可 張家宜研究有成

2017-06-07

下個挑戰：2020年成為豬瘟非疫區

〔記者林彥彤／台北報導〕台灣本土女博士豬瘟實驗室獲世界動物衛生組織（ＯＩＥ）年會認可，正式成為全球第八個頂尖豬瘟參考實驗室；農委會主委林聰賢昨頒發「ＯＩＥ豬瘟參考實驗室證書」給家衛所豬瘟研究組博士張家宜，並強調，農委會下個階段要挑戰二○二○年成為豬瘟非疫區。

成為全球第8個豬瘟參考實驗室

ＯＩＥ年會五月底於法國巴黎舉行，會中除將台灣轉為口蹄疫「施打疫苗非疫區」，也宣布將我國豬瘟實驗室，與德國、英國、波蘭、加拿大、日本、中國及西班牙，並列為全球八個頂尖豬瘟參考實驗室。

由於ＯＩＥ對疫病診斷的認可採研究者申請認證制，當初推薦張家宜的農委會防檢局副局長施泰華表示，張家宜針對豬瘟研究的深耕，過去在國際期刊發表的論文數量高達四十幾篇，因此於去年申請認證並順利接獲通過審查的回函，增列農委會家衛所豬瘟研究組為豬瘟診斷參考實驗室。

家衛所所長杜文珍表示，張家宜是本土培養出的研究人員，一路從大學、研究所到博士班，都出自台灣學校的栽培，除了她本人的投入外，也有賴過去學者在豬瘟研究的付出，與前輩交流、加上和國外專家合作，更激發其研究領域。

林聰賢表示，農委會規劃明年七月拔針，讓台灣成為不用打疫苗的口蹄疫非疫區，也將負起參考實驗室的責任，協助其他國家豬瘟診斷、研究等，下個階段更要讓台灣在二○二○年可再成為豬瘟非疫區。

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  • 農委會主委林聰賢頒發「OIE豬瘟參考實驗室證書」給家衛所豬瘟研究組博士張家宜（左）。（農委會提供）

    農委會主委林聰賢頒發「OIE豬瘟參考實驗室證書」給家衛所豬瘟研究組博士張家宜（左）。（農委會提供）

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