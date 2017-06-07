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暴雨後開市 批發菜價下跌8.3元

2017-06-07

〔記者林彥彤／台北報導〕受梅雨影響，受害農業產物及民間設施再創新高，損失金額累計達一億六千三百五十二萬元，農作物被害面積達四千一百卅六公頃，尤以西瓜、一期水稻受損最為嚴重。不過，因天氣轉晴利於蔬果運輸採收，昨天果菜市場開市的到貨量較前一交易日大幅增加，蔬菜每公斤平均交易價廿七．五元，較前一交易日大降八．三元，價格明顯回穩；農委會表示，夏季蔬菜每公斤卅元左右都是正常價，會持續監看，必要時再釋出冷藏蔬菜調節。

農委會：必要時釋冷藏菜調節

根據農產品批發交易行情網站顯示，昨天蔬菜每公斤平均交易價廿七．五元（前一交易日為卅五．八元）、高麗菜降到廿．六元（前一日卅一．八元）、絲瓜廿二．七元（前一日廿四．七元）、青江白菜廿三．七元（前一日四十一．五元）；西瓜十二．一元（前一日十．五元）。

西瓜雖有受損 估計不影響價格

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，本次豪雨侵襲彰化、南投及雲林等國內蔬菜主要產區，除了部分農損外，主要是因其他蔬菜產地農民無法採收，以及交通無法正常運輸等影響，造成市場菜價波動。不過，經行政院消保處和公平會查價，認為價格波動還是在合理範圍，昨天蔬菜價格也回穩，因此這次未釋出先前冷藏儲存的蔬菜。

蘇茂祥說，夏季期間蔬菜每公斤卅元左右都算合理範圍，農委會後續會持續觀察價格的變化，如價格低於監控範圍，就會釋出冷藏蔬菜調節產銷。另外，今年夏季水果盛產，雖然西瓜此次因暴雨受損，但估計應不影響價格，蘇茂祥呼籲民眾也可多加選購其他夏季盛產水果如芒果、荔枝、芭樂等。

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  • 前幾天的暴雨，民眾深恐菜價居高不下，不過昨天傳統市場1台斤高麗菜已從4日的60元跌回39元；其他葉菜類1把也回到20元左右的價位。（中央社）

    前幾天的暴雨，民眾深恐菜價居高不下，不過昨天傳統市場1台斤高麗菜已從4日的60元跌回39元；其他葉菜類1把也回到20元左右的價位。（中央社）

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