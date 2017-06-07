5月物價漲0.59% 鮮奶漲幅5年新高

2017-06-07

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處昨公布五月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率○．五九％，其中蔬菜下跌十五．一九％，水果也下跌三．三七％，但外食費續漲二．○八％，為二十五個月來最大漲幅。此外，十七項重要民生物資平均上漲二．○八％，漲幅為二十七個月新高，以鮮奶漲九．一五％最多，創六十三個月來最大漲幅。

17項重要民生物資平均上漲2.08％ 漲幅為27個月新高

主計總處綜合統計處副處長梅家瑗表示，目前整體物價溫和平穩，原本年初評估「一例一休」對今年ＣＰＩ影響○．一四至○．三六個百分點，目前看來可能影響不到○．一四個百分點，因為被天候因素及國際農工原料價格的影響蓋掉。

至於近來豪雨成災，是否影響物價？梅家瑗指出，農委會初估農損約一．六億元，相較於去年梅姬颱風農損高達二十七．八億元，這次豪雨影響相對較小。

主計總處調查，五月ＣＰＩ較四月上漲○．一％，較去年同月則上漲○．五九％。其中，食物類較去年同月跌○．○四％，以蔬菜跌十五．一九％最多，水果也跌三．三七％；但水產品、乳類及肉類分別漲六．五八％、四．三九％及二．五三％，外食費也漲二．○八％，漲幅為二十五個月新高，但外食費月增率略微下滑，漲勢逐漸平緩。

若按細項分析，以檳榔較去年同月漲四成七最多，大黃瓜、小黃瓜及香蕉都漲三成以上，蛤蜊、木瓜、青蒜則漲二成左右；但番茄大跌逾五成，冬瓜、小番茄、西瓜、高麗菜、甜椒、芋頭、番石榴等均下跌三成左右，蔥、胡蘿蔔也跌二成以上。

另外，行政院穩定物價小組監控的十七項民生物資，五月平均較去年同月漲二．○八％，以鮮奶漲九．一五％最多，主要是天候因素影響供給，洗髮精及潤絲精漲七．五％次之，醬油及豬肉也分別漲四．一八％及四．一二％。

主計總處估算，以平均每月消費支出六萬元的家庭為例，五月ＣＰＩ漲○．五九％，平均月支出增加三五四元，其中蔬菜減少二四九元，水果也減少六十一元，但外食費增加一三三元，水產品也增加七十元。