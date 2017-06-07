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台中再爆黑心肉 「殭屍羊肉」流入火鍋店

2017-06-07

封存近3公噸 泰壹挨罰24萬

〔記者蔡淑媛、陳慰慈／綜合報導〕原來販賣逾期冷凍肉的不良廠商這麼多！台中市衛生局昨天又公佈上月底接獲檢舉，稽查大雅區泰壹商行販賣逾期羊肩捲，又儲存大量各式肉品的下腳料，現場封存近三公噸，依食安法違反販賣、貯存逾期食品，開罰廿四萬元。

統賀賣過期肉 業者50萬交保

另，五月三十一日新北市統賀冷凍食品公司被查獲竄改高檔和牛、羊排等冷凍肉品效期一年，也遭封存上萬公斤問題肉品。檢調前天依涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，約談負責人張曜忠，張承認改標，道歉說：「我知道錯了。」訊後以五十萬元交保。

新北市衛生局初估約有一千五百公斤過期肉品流入市面，主要流向統賀直營的「法蘭克肉舖子」、雙北市火鍋店及燒肉店。

過期羊肩捲約20公斤恐已下肚

台中衛生局在上月廿六日接獲民眾檢舉，指泰壹商行每晚只開店兩小時進出貨，行徑神秘疑有食安問題，派員稽查發現，業者經營肉品加工分切，現場存貨包括逾二十種牛羊雞豬等品項，過濾查出羊肩捲分別在今年三月八日與三月十六日到期，過期後，當月又販售出去。

衛生局指出，泰壹共賣出逾期羊肩捲五十公斤給火鍋店和一名顧客，緊急回收卅一．七八公斤，並在倉庫發現仍有八十三．二公斤逾期存貨，另也在現場查獲各式肉品分切後的下腳料二八八○．二九公斤，共封存二九九五．二七公斤。

業者坦承因管理疏失，未注意使用效期，誤賣逾期羊肩捲，台中衛生局則依業者販賣、流通市面數量，及經營規模、首次違規、故意行為有無等原因， 依據食安法裁量開罰廿四萬元，也會持續對其上下游業者清查。

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  • 台中衛生局查獲泰壹商行的小羊肩捲有效期限為今年3月8日，當月過期後又販售。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中衛生局查獲泰壹商行的小羊肩捲有效期限為今年3月8日，當月過期後又販售。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中衛生局封存泰壹商行近3公噸的問題肉品。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中衛生局封存泰壹商行近3公噸的問題肉品。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 逾期小羊肩捲。（記者蔡淑媛翻攝）

    逾期小羊肩捲。（記者蔡淑媛翻攝）

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