交通部高公局昨指出，據103-105年雪隧事故分析，北上方向隧道外的肇事率約為隧道內肇事率的2.2倍，南下方向隧道外肇事率約為隧道內肇事率的1.2倍，顯示執行較嚴格的行車安全規定確可提高安全績效。公警局將自6月15日起實施雪隧科技執法，取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等違規行為，希望更提升雪隧內行車安全。（記者蕭玗欣）
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雪隧科技執法 15日上路
2017-06-07
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