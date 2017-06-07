雪隧科技執法 15日上路

2017-06-07

交通部高公局昨指出，據103-105年雪隧事故分析，北上方向隧道外的肇事率約為隧道內肇事率的2.2倍，南下方向隧道外肇事率約為隧道內肇事率的1.2倍，顯示執行較嚴格的行車安全規定確可提高安全績效。公警局將自6月15日起實施雪隧科技執法，取締超速、龜速、任意變換車道、惡意逼車等違規行為，希望更提升雪隧內行車安全。（記者蕭玗欣）