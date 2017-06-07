空品管制改為5級 可禁開車

2017-06-07

〔記者楊綿傑、黃以敬／台北報導〕為對空氣品質作出即時管控及減汙，環保署昨日發布「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正案」，預定九日起生效，新制增加納管PM2.5細懸浮微粒，把空品管制從原先的三級，更動為五級，新增「預警」兩級。若空汙到達一級嚴重惡化程度，依法可要求老舊車輛停駛、工廠必須降載甚或停止作業等措施。

縣市政府依法可在十月前針對各級空品提出更明確及細部管制措施，最快今年秋冬的空汙季，可能據此辦法而有工廠、電廠降載，二行程機車、柴油車禁駛等管控措施。

修正新法，空品惡化警告將分為預警（一級、二級）、嚴重惡化（一級、二級或三級）。防制等級濃度也將下修，以新增的PM2.5廿四小時濃度為例，若達卅五．五微克／立方公尺，相當黃色普通等級，就需展開二級預警，五十四微克需實施一級預警，預警為建議、鼓勵性質，非強制。

環保署舉例，若達嚴重惡化一級，除電動車及一○一年後生產製造、進口的大眾運輸工具外，將可禁止使用各類交通工具，電廠、工廠等也應降載四成。達嚴重惡化二級時，石化、金屬等工業需降載二成、禁止使用較老舊的二行程機車及重型柴油車。嚴重惡化三級則可限制使用老舊柴油大客貨車及機車，高中以下學校也應停止戶外活動 。

以去年監測數據來看，所有測站平均約有一成時間落入「預警二級」，學校自主減少戶外活動。達到「三級嚴重惡化」僅有四測站、出現過五次，部分縣市會建議電廠降載。台東測站則曾有一天因為河川揚塵，PM10達一級嚴重惡化標準。