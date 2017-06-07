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環評修法挨批圖利財團 詹順貴反擊

2017-06-07

〔記者楊綿傑／台北報導〕環評相關內容修法案昨舉辦公聽會，到場抗議的環保團體，卻與環保律師轉任的環保署副署長詹順貴針鋒相對。環團質疑部分修法鬆綁有「圖利財團」之嫌，詹順貴則回嗆：「不能動不動就扣人帽子，作法太衝動。」環保署長李應元最後親自到場，強調對於修法，他會「負完全責任」。

詹批環團扣帽子 作法衝動

第十一屆環評委員即將於今年七月底卸任，環保署昨也正式公告第十二屆環評委員遴選活動開始起跑，即日起至本月廿日接受各界推薦，七月進行遴選程序。

環保署指出，配合環保署預計自今年八月一日起直播環評會議，因此將要求被推薦參與環評委員遴選者，需簽署直播同意書。

環評會議 8月起直播

包括台灣水資源保育聯盟、彰化環保聯盟等環團，昨在會議前抗議指出，環保署提出的「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」、「環境影響評估法施行細則」修正草案內容有諸多爭議，諸如都市建築等有些項目免除環評是鬆綁、倒退，有圖利財團之嫌，反對不當修法，也要求必須到南部開公聽會。

詹順貴則強調，環評修法有加嚴的、有新增要環評的，確實有一部分免環評，但並不是圖利財團，而是因為都市計畫法等其他法令已有管制，是要回歸目的事業主管機關權責。

他質疑環保團體，「動不動就扣人帽子，這作法真的是太衝動了。」甚至一度拍桌要求抗議團體不要打斷發言。

也有民眾抗議場地太小，詹順貴因而決定「不開了」，隨即離去，會議不歡而散。

李應元強調會負全責

而後李應元與詹順貴一起回到會場。李應元表示，民主社會就是大家各自陳述，彼此尊重發言權利、傾聽不同意見，雖然不可能讓每個人都滿意，但至少要有七比三，環境一定會做到八比二，下次公聽會會使用較大場地。

李應元並強調，環保法令的修改，最後署名發文是環保署長，他一定會負起完全責任。

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  • 環團抗議環評修正草案有鬆綁、倒退之嫌，要求環保署刪除不當修法，以行動劇演出強調環評鬆綁、國土將遭殃，是對台灣土地的凌遲。（記者劉信德攝）

    環團抗議環評修正草案有鬆綁、倒退之嫌，要求環保署刪除不當修法，以行動劇演出強調環評鬆綁、國土將遭殃，是對台灣土地的凌遲。（記者劉信德攝）

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