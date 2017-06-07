App開發團隊：內建ML+VR助創新

2017-06-07

〔記者陳炳宏／美國聖荷西報導〕蘋果全球開發者大會有亮眼新品，對程式開發團隊來說，又有何新意？曾創下總下載數超過一．五億次的PicCollage（拼貼趣）開發團隊指出，Core ML（機器學習人工智慧）、VR development kit（虛擬實境）兩個程式庫，會為App帶來更創新的應用。

開發PicCollage的Cardinal Blue團隊，目前是台灣開發App最高下載量的紀錄保持者，負責開發iOS程式的工程師王漢麟表示，ML（機器學習人工智慧）、VR（虛擬實境）過去都要用第三方程式庫去開發，現在用內建Core ML，與蘋果提供的VR development kit，可讓開發更順暢。

Cardinal Blue共同創辦人樊立勳則說，蘋果厲害的地方是AR（擴增實境）技術，僅透過相機鏡頭，加上Core ML，iPad即可辨識出眼前不同物品的空間關係，再透過裝置內建的陀螺儀，更能精確描繪出虛擬物品間的相對關係，這技術相當不容易。

此外，新一代的iPad Pro提供工具列，感覺像是蘋果電腦作業系統macOS，能提供螢幕分離視窗及App間拖放方式複製，等於是推廣App間檔案共享，將引領開發者更注重提供iPad使用的功能，「拖放」功能加上多點觸控，可讓iPad做更多編輯照片的操作。