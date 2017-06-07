蘋果智慧喇叭亮相 內建Siri更聰明

2017-06-07

〔記者陳炳宏／美國聖荷西報導〕蘋果全球開發者大會（WWDC）昨登場，公布七大亮點，除了iOS11、macOS High Sierra、watchOS 4、tvOS等四大軟體更新，還推出iMac Pro、10.5吋iPad Pro、智慧喇叭HomePod等三大硬體新品。賣點包括Apple Pay可以透過iMessage互相給錢，HomePod可自行偵測空間，調整最佳立體聲效果。

iOS11 增開車勿擾模式

昨天發表的新版iOS11號稱史上最大規模的軟體更新，讓iPad也能搜尋手寫備忘錄內容，開車模式則可透過無線、藍牙、GPS訊號，讓iPhone自動進入勿擾模式，即使有人來電，會自動回簡訊表示「開車中」，減少邊講電話邊開車可能發生的意外。

在iOS11中，也提供App多視窗顯示與iPad拖放的功能「Split View/Drag and Drop」，將來不同App間也可以共用檔案、照片。

Siri則越來越有智慧，在新增的機器學習（ML）功能下，還能充當翻譯，直接念中文再翻成英文都不是問題。

全新的產品「HomePod」，具備七支波束喇叭，擺放後，經喇叭播音即可智慧感知所在環境的空間，調整個別喇叭出力，達到最佳環繞立體聲效果。

用戶透過喇叭內建的Siri，只要說出想聽的音樂類型，Siri自動幫忙找歌，甚至可透過喇叭的Siri發訊息，或是遠端遙控家裡電器。

蘋果稱研發團隊讓HomePod有「可撼動整間房子的力量」，HomePod能提供新聞、訊息、天氣、交通、居家控管等眾多協助，是強而有力的智慧助理。

HomePod預計十二月才會上市，初期僅提供英文版本，售價三百四十九美元。

昨天也發表包括十．五吋與十二．五吋新iPad Pro，採用高效能A10X處理器，可輕易完成照片光影特效，台幣售價分別訂在二萬零九百元、二萬五千九百元起。

iPad Pro可管理檔案

記者實測，在備忘錄中以Apple Pencil手寫「自由時報」後，透過搜尋功能，輸入「自由」即可找到該筆備忘錄，讓習慣手寫記事的用戶，使用起來更有效率，也可在PDF、照片和網頁上添加註解，或在iPad上抓螢幕快照，迅速加上標示等。

iPad Pro另一個功能則是提供Files App，用戶終於可以使用檔案總管，管理自己的檔案。

過去蘋果一直被詬病沒有AR（擴增實境）解決方案，昨天推出AR程式庫，並宣布多家遊戲引擎支援，展示現場搭配hTC的Vive，展示如臨現場的遊戲體驗。