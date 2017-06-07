學校製網紅校狗撲克牌義賣 被控斂財

〔記者張安蕎、陳文嬋／綜合報導〕明星柴犬「可樂」是新北市安溪國中校狗，不但深受師生愛戴，臉書更吸引上萬人追蹤，成為知名「網紅」，校方今年為牠製作專屬撲克牌義賣，未料卻遭人成立專頁，指控校方違法募款、校園被商業行為污染，校方昨澄清不實指控，已報警並提告。
台灣動物緊急救援小組發言人倪京台昨公開力挺安溪國中，認為師生六年來照顧校犬「可樂」，還帶牠巡迴各地演講，不計人力、物力與時間，是最棒的生命教育，支持校方對不實抹黑人士提告。
可樂於六年前突然闖入新北三峽區的安溪國中，師生們將牠寄養在校內，因廣受歡迎成為校犬，不僅領有學生證，校方每年還幫牠辦生日趴，成為特色生命教育課程，曾當選行政院「全國校犬績優校園甄選」第一名，新北市府也請牠代言，拍攝市政宣傳影片。
校方今年為牠製作專屬撲克牌，義賣一副一百元，並將全數所得捐給動保單位，未料「狗紅是非多」，有人以「安溪國中學生及家長自救會」名義成立臉書專頁，指控市售撲克牌一副僅十元，校方卻賣一百元，且未依公益勸募條例執行義賣、所得僅「部分」捐給動保單位，要求校園不應商業化。
安溪國中報警提告
「很難過、很傷心！」安溪國中校長簡財源表示，四月已報警處理，警方調查ＩＰ位址查出專頁負責人身分，發現他並非該校學生、家長、校友，卻冒名在網路上散布不實指控，已提出妨害名譽告訴，循司法途徑處理。
簡財源強調，師長們自掏腰包，請插畫家將可樂的感人故事，繪製成五十二張不同圖樣的卡牌義賣，製作成本高達五萬元，僅義賣一週、營收九千多元，師長們還倒貼湊足一萬元，捐給動保團體，實屬美意一樁，不該被有心人士曲解。
新北教育局也指出，經查義賣帳冊，無斂財、入私人戶頭疑慮，一切合法。