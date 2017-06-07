升學主義掛帥?! 竹中校長的一封信挨批

2017-06-07

〔記者洪美秀／新竹報導〕今年度大學申請入學已告一段落，仍有不少學生正在拚七月初的指考，新竹高中校長李明昭五月初發給高三學生一封信，因內容提及升學指標及歷屆錄取台大或醫科情形，讓竹中學生批判是升學主義的推波者，還上臉書「靠北竹中」貼文引發在校生及畢業校友熱議，直呼校長行徑是升學主義掛帥。

提及上台大或醫科學生人數

李明昭說，他發這封信的目的，是希望鼓勵要參加指考的學生，能夠不放棄、繼續努力，雖然內容有些八股或制式，但目的是希望學生找到興趣、全力以赴，希望激勵學生，讓學生在準備指考時不孤單。

學生、校友批判思維僵化

李明昭發給高三參加指考學生的信中，一開始就提到「今年大學學測的申請結果並不如預期理想，上台大正取的人數比去年少」，信中也提及歷屆竹中上台大或醫科的學生數等內容，信件最後雖鼓勵學生要以竹中人為榮，努力拚指考，但已引發學生不滿，認為學校只注重成績及升學導向，批評只有上台大或醫科才是學校心目中的「好學生」。

有學生在臉書社團「靠北竹中」貼文，指自己雖未貢獻學校好的升學率，但提到竹中的精神與校訓等，批評學校將學生進台大、清大的人數量化，做為治校或宣傳的業績，不看重學生未來的學習動機與能量，期盼學校這種以升學為主流的僵化思維，不要成為治校方針。

這篇文章也引發網路熱議，不少畢業學長留言嗆學校已破壞竹中誠慧健毅精神，更有人稱這就是學校以升學主義為導向的結果，有人嗆聲「讀台大不一定好啦」、學校只剩「升學率」等。

校長：帶著關心與祝福寫信

李明昭表示，學生有不同的解讀，他都尊重，昨已與發文的學生溝通過，也在全校的朝會上表達想法，期待學生了解他的初衷，強調新竹高中不是只注重升學率，他是帶著關心與祝福的語氣寫這封信。