| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
史上最強 Mac 出現！蘋果 WWDC 宣布 6 大重點！ iOS 11 亮相！7 大不可錯過的功能一次看！
 首頁 > 生活

下咽癌手術大突破 食道上提省一半時間

2017-06-06

記者王俊忠／台南報導

99歲蔣姓老翁罹患下咽癌，吞嚥困難超過兩個月，甚至呼吸困難。因患者高齡近百歲，大部分醫師擔心全喉切除與修補手術時間長，患者體力無法負荷。台南市立醫院名譽院長吳明和醫師採用食道上提後壁劈開直接吻合修補方式，比傳統下咽癌手術縮短約一半時間，患者術後恢復良好。

蔣姓老翁罹患下咽癌第三期，由於腫瘤阻塞氣管，已出現呼吸困難症狀，須動手術治療，對喉部原發病灶進行喉全切除術，但仍需考量患者年紀大與體力是否可負荷全切手術。

吳明和表示，傳統全喉切除手術，為維持吞嚥功能，食道缺口修補會採用空腸游離皮瓣、前臂游離皮瓣、胸大肌皮瓣、頸部皮瓣修補等方式，但手術耗時較久，擔心患者體力無法支應。

為縮短手術時間，吳明和跳脫傳統手術方式，將食道與周邊分離，且把食道上提5公分，並將食道後壁劈開，直接吻合食道缺口而進行修補的方式。全程手術包含全喉切除、食道修補與胃造口手術，總手術時間僅4小時45分，是傳統手術一半的時間。

市醫表示，患者術後9天開始飲水進食、恢復狀況良好，心情也很愉悅。家屬很感謝吳明和願為高齡的阿公開刀，出院還送上刻印「堪稱天醫」等字詞的紀念品表達謝意。吳明和則笑稱自己也70多歲，與患者同屬高齡，也是種「惺惺相惜」，手術成功是醫師最大的欣慰。

廣告
  • 台南市立醫院醫師吳明和探視接受改良式手術的近百歲蔣姓老翁癒後情形。（記者王俊忠翻攝）

    台南市立醫院醫師吳明和探視接受改良式手術的近百歲蔣姓老翁癒後情形。（記者王俊忠翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：下咽癌手術大突破 食道上提省一半時間


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.