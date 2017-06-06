《謠言終結站》蛋最好洗過再冷藏？ 專家：會降低保存天數

2017-06-06

記者林彥彤／台北報導

不少民眾習慣用水清洗蛋後，再放入冰箱冷藏，傳聞這樣比較乾淨健康。不過專家指出，其實不需要用水清洗，因為洗過以後，反而會破壞蛋殼保護膜、甚至可能較易孳生細菌，建議只要用柔軟乾布擦掉表面髒汙即可。

農委會家禽生產科科長李宜謙指出，如果是已經洗選過的盒裝蛋就完全不需要再清洗；而未洗選過的散裝蛋因蛋殼的天然保護膜還在，最長可保存一個月之久，若用水清洗反而會破壞其保護膜，保存天數也會隨之減少。

台大動物科學技術學系教授陳明汝表示，國際標準歐盟也不贊成用水清洗，一方面破壞蛋殼保護膜，另一方面若蛋殼濕濕的、未乾燥就放入冰箱，反而容易孳生細菌。若是未清洗過的散裝雞蛋，可以用柔軟乾布把蛋殼上的髒汙、雞屎等擦拭掉，再冷藏。

陳明汝說，附著在蛋殼上的雞屎、髒汙易帶有沙門氏桿菌，只要冷藏溫度高於4℃，沙門氏桿菌就可以生存，又隨著冰箱開關溫度上升，萬一冰箱又有隔夜飯菜等未做好隔離，很容易造成細菌感染。

國泰醫院感染科主治醫師崔可忠說，常見的沙門氏桿菌就是經由人手接觸雞蛋上殘留的雞屎後，再透過食物感染，嚴重會引發敗血症，提醒若出現腹瀉、發燒等症狀多天，建議就要到醫療院所做進一步檢查，並接受治療。