腦血管接錯線 他眼皮下垂、頭痛又耳鳴

2017-06-06

記者林惠琴／台北報導

現年24歲的詹先生，從10歲起，右眼漸有凸出、紅腫跡象，但就醫找不出原因，並陸續出現頭痛、耳鳴，大約一年前情況惡化，經磁振造影檢查發現「腦血管內有異常」，再到台北榮總進行血管攝影檢查，確診為「動靜脈瘻管」，嚴重恐致腦出血，所幸經治療恢復良好，不適症狀消失！

台北榮總放射線部醫師林重榮表示，正常腦循環由動脈到微血管、回流腦靜脈，最後到心臟再循環，但腦部瘻管會造成血流由腦動脈直接灌到腦靜脈，不只影響腦細胞養分輸送，腦靜脈也恐無法承受高壓力的動脈血液而流到耳朵、眼睛，因此出現部位不適症狀，嚴重更可能靜脈管腔破裂形成腦出血。

瘻管未查 恐成腦部未爆彈

放射線部主任郭萬祐解釋，如同自來水出廠應要經過大、中、小管線再抵家戶，卻出現直接從水廠大管線灌入家中水龍頭，導致水壓過大而管路爆裂。

腦部瘻管發生率約萬分之一，成因尚不清楚，可能與頭部手術、醫美拉皮、使用女性賀爾蒙、長期倒立、腹部用力等有關，涉及傷口或血流壓力等因素，例如有名女性為瑜伽老師，研判不時倒立造成腦部血流壓力上升而罹病。

林重榮強調，大部分腦部瘻管患者有跳動式耳鳴，亦即耳鳴會出現與心臟律動同步、咻咻咻聲音，或有眼部症狀，例如紅腫、不能對焦或眼皮不自主下垂等，9成以上發生在一眼，雙眼較少見，較嚴重者更會影響腦循環，產生頭痛、記憶力減退、癲癇發作等，甚至有血管破裂引發腦出血風險，成為腦部未爆彈。

林重榮提醒，腦部瘻管經常是健康檢查發現，若是無故、持續出現眼睛紅腫、眼皮下垂等症狀，又加上跳動式耳鳴，應速就醫。

不過，電腦斷層、磁振造影、血管攝影或許可偵測腦部瘻管，卻未必能正確評估嚴重度與腦出血機率，目前該院利用微創導管與定量血管攝影技術預測腦部瘻管嚴重度，再配合栓塞術與支架置放術提高療效，迄今成功治療51位，成果已發表於《美國神經放射科期刊》、《放射科學期刊》等國際期刊。