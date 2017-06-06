蘇花公路搶修 週末假日白天放行

2017-06-06

蘇花公路112.6K蘇澳九宮里路段於5月28日發生坍方雙向阻斷，搶修之後，蘇澳到東澳段管制通行。不過，公路總局考量目前邊坡狀況相對穩定，加上例假日車輛使用蘇花公路較頻繁，因此從本週的假日開始，上午6點到晚上6點將不再封路管制，全線放行，所有車輛都能通過。（記者簡惠茹）