豪雨淹水 逾9成是內水宣洩不及

2017-06-06

〔記者黃佩君／台北報導〕○六○一豪雨造成嚴重災情，水利署長賴建信昨表示已檢討一一七九處淹水情況，其中一○九五處為「內水宣洩不及」，佔九十三％，僅八十四處為堤防破損，水災主因是短期強降雨規模遠超過都市排水、或非都市土地排水系統保護標準，未來將先通過流域綜合治理計畫，再配合前瞻經費改善排水系統。

水利署統計顯示，本次降雨部分地區累積雨量達一千毫米以上，第一、二名均在高雄市桃源區，分別位於南天池及溪南，雨量分別達一四四六及一二六一毫米，相當於一次降下一年五十七％的雨量。

水利署︰前瞻計畫將加強都市排水與防洪

賴建信表示，此波豪雨在雙北、彰化、雲林的降雨量超過兩百年頻率，許多地方時雨量更超過一百毫米，這種雨量不論下在哪裡，若超過排水系統的保護標準，都會淹水。

他也解釋，部分經費已在六年六百億的流域綜合治理計畫內編列，不足處將再調整前瞻水環境計畫中關於「縣市管河川與區域排水」部分的七二○億元預算，將加強原編二四○億元的加速下水道建設項目。水利署指出，過去下水道僅佔總體治水預算約一成，前瞻建設編列時就提高達到三成。

面對此次受災區域，賴建信希望於兩週內恢復受損水利設施，兩個月內將就受害區域的河川水系規劃進行細部檢討。目前納入已知受災較嚴重的基隆武崙溪、新北員潭溪，雲林縣石牛溪、大湖口溪，荖濃溪上游等。

豪雨災情也引發前瞻建設「口水災」，內閣與前內政部長李鴻源互槓，水利署以數據說明本次降雨量與二○一三年康芮颱風相近，但康芮造成一萬七千六百三十六公頃淹水、這波豪雨淹水面積是一千五百公頃，減少了一萬六千公頃、達九成之多，「若說治水無效，並不公平」。