北市、農委會喬不攏 北農人事難產

〔記者林彥彤、郭安家、張議晨、鍾泓良／台北報導〕扮演菜價調節重要角色的台北農產運銷公司，昨開股東大會改選董監事，北市政府和農委會各拿下五加一席位，官股終於取得十二席、順利過半而取得主導權。
官股獲主導權 總座人選又內訌
未料，台北市長柯文哲不希望昨通過農委會所推薦的內定總經理吳音寧人事案，取得開會主導權的農委會反將一軍，不續開董事會，使得台北市副市長陳景峻無法擔任董事長。與民進黨內訌導致人事案破局，柯文哲強調堅持總經理須由專業人士做，「做人要有基本原則」。
農委會推吳音寧 北市要郭萬清
外傳農委會及民進黨希望兼具作家和小農身分的吳音寧出任總經理，北市府則較屬意台北畜產公司前董事長郭萬清。柯文哲指出，並非否定吳音寧人事案，但人選要多方徵詢，且有一定程序，不是一通電話解決，他希望不要急，等到十五天（依公司法董事會召開期限）再決定。
農委會公股代表劉聖鴻指會繼續與北市府溝通協商。陳景峻則說明，農委會覺得郭不理想、沒專業，因此上週五他將吳的履歷給柯。陳景峻還丟下一句話：「我希望（董事長人事案）有變數。」
知情人士分析，去年總統大選，國民黨提名的北農公司前董事長莊龍彥，被民進黨拔樁挺總統蔡英文，莊之後取得台北市農會理事長，而北市農會昨也將民股委託書交給農委會衝票數。偏偏柯文哲接觸的郭萬清，也是莊的死對頭，柯形同打壞綠營盤算。張榮味妹婿、中華民國農會總幹事張永成受訪時則酸說，「我不理他們（北市府、農委會），他們就找不到戰場自己吵」。
北農過去常被外界詬病失去產銷調節的公益角色功能，昨天改選董監事，確定官股相加席次過半，可反制前雲林縣長張榮味系統過去所把持的董事會結構，卻傳出農委會及台北市內訌。依法須於十五天內再召開董監事會，選出常務董事推派董事長，再由董事長提名總經理。
農委會副主委陳吉仲說，昨天是與北市政府合作的第一步，董事長與總經理的人選，雙方仍在討論中，但最後共推人選一定會是能照顧農民的完美結果。
曾任北農董事的楊儒門表示，目前不便評論北農人事，但就他了解，吳音寧是會做事的人，成功推廣溪州稻米、推廣環境友善農場、推水田富裕等。芳苑鄉農會總幹事謝介民說，希望最後結果是從基層出來的人，才能了解地方農民需求。
台灣大學農經系教授吳榮杰則認為，農委會與台北市政府應要加速合作，北農董事長與總經理要能配合，政府才能落實產銷調節功能，真正安定物價。