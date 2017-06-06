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英語畢業門檻惹爭議 政大將廢止

2017-06-06

〔記者吳柏軒／台北報導〕為提升大學生外語能力，各大學多訂有不同的英語能力畢業門檻標準，大學生若要拿到畢業證書，須通過各種英語測驗設定成績；但越來越多大學遭質疑此舉無助提升學生英語程度，政治大學昨召開教務會議，表決通過將提案廢止英語畢業門檻，後續校務會議若通過，最快下學期就將實施、明年畢業生就可適用。

教部未強制要求設外語門檻

教育部高教司長李彥儀指出，早期教學卓越計畫補助，將英語畢業門檻列為指標，導致各校紛紛制定，但近年有討論聲浪，補助計畫已將該指標拿掉，官方立場也不強制要求大學須設外語門檻，尊重各大學自訂。因各大學均對未通過學生設有補修等補救措施，因此除了故意不繳英檢成績以延畢的學生外，尚未有門檻不過而無法畢業的學生。

政大目前要求學生提出通過全民英檢中高級初試門檻等證明，若兩次未過，可選修課程補救，再領畢業證書，但引發反彈；政大昨開教務會議，表決通過將提案「廢止英語畢業門檻」。學生會長朱晏辰指出，雖校方擔心廢門檻將造成學生不學英語，但外語中心及英語系代表也支持廢除，並認為英語門檻無益，反像學校把英語教育責任外包給補習班或考試中心。

清大暫不廢除 成大由系所自主

清華大學也設有七項英語能力指標，今年一千四百多位畢業生就有兩百位未提出英檢證明，其中一百多人選擇補修課程以利畢業，但約百人還未定，學生議會因而呼籲廢除門檻限制；清大指出，很多大學都有門檻，盼提升學生國際能力，學生也可修課補救，暫不廢除。

成功大學則在一○四學年已廢止全校英語畢業門檻，教務長賴明德表示，目前改由各系所依需求而自訂標準，全校不用單一考試標準衡量；台灣師大教務長陳昭珍也說，不設全校統一門檻，交由各系自主。

交大、台大給學生修習彈性

交通大學教務長盧鴻興說，不強迫考試，也可修英語進階課程而過關畢業；台大教務長郭鴻基也表示，有給學生彈性，可提供英檢成績或修習校內課程，去年畢業生三千六百多人，僅四百多人須修課，大部分都可順利過關。

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