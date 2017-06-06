重大醫療瑕疵醫師須舉證 醫界痛心病友支持

2017-06-06

〔記者林惠琴／台北報導〕前高等法院陳姓法官的妻子滑倒撞頭，送台大醫院急救仍重度昏迷，十個月後死亡，家屬控告醫師有醫療疏失、要求賠償一千多萬，高院原判決原告敗訴，但最高法院認為本案是重大醫療瑕疵，應由醫師舉證因果關係不存在而發回更審。醫界團體昨發聲明表示遺憾痛心，呼籲司法正視醫師人權；但有病友團體認為，醫病雙方確有資訊不對等，判決應是希望醫療資訊更公開而非要製造對立。

醫師公會憂心判決增加濫訴

中華民國醫師公會全聯會昨發聲明，呼籲司法正視醫師人權，實證研究顯示，眾多醫療糾紛中，醫師被起訴、判刑卻很少，主因不在醫療專業不對等，而是濫訴案件太多，擔心此案判決將增加更多濫訴。

全聯會強調，面對醫療方式的選擇，醫師須考量當下各種狀況及有限的醫療資源，世上沒有「完美醫療」，必存在風險，要醫師舉證因果關係不存在並非易事，且違反一般法律主張被侵害權益者要舉證的原則，此案恐造成有些醫師心生擔憂而產生防禦性醫療，對病人未必有利。而且最高院主要進行法理見解審查，卻無法了解真實的醫療環節，在認知有限、對醫師專業判斷的資訊不足下，恐只看到告訴人悲情，而讓醫師受到不白之冤，這將造成台灣醫療環境惡化，非民眾之福。

癌友團體：醫病資訊更對等

台灣全癌症病友連線理事長林葳婕則表示，醫療人員的天職是救人，相信一定是盡最大力量，但畢竟醫療屬專業領域，醫病雙方確實存在資訊不對等，法官就此案要求醫師負舉證責任，其實是可提供更充分的資訊評估當時情況，並非要對立醫病關係；另建議要降低醫糾發生，未來可讓病友團體適時介入醫病間，扮演協調角色。