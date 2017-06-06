醫界建議控管重複醫檢 先查浮濫使用占比

2017-06-06

〔記者林惠琴／台北報導〕國內醫療檢查量占健保支出逾六百億元，對於合理控管避免資源浪費，醫界均表贊成，但也認為，相關金額成長原因很多，像是人口老化、疾病型態轉變，加上醫療水準已提高，不該「明明有車可開，卻要求騎腳踏車」，應該檢視浮濫使用的占比，再對症下藥。

中華民國放射線醫學會前理事長郭萬祐表示，醫療檢查費用成長理由很簡單，例如早期交通工具以腳踏車、摩托車為主，後來出現汽車，騎腳踏車、摩托車的人就少了，一樣的原理，有更好的輔助工具，醫師也會為了提高診療精確性而使用，這是醫療水準進步的結果；健保署應該進一步檢視不該做的檢查量占比，才能呈現問題使用的數字，否則容易引起誤會。

高齡化 精密檢驗變多

新光醫院副院長洪子仁指出，醫師並不會因為開比較多檢查單而增加收入，外界不要有所誤會，認為高齡化社會造成人口結構改變，疾病型態也出現轉變，像是腦心血管疾病、椎間盤突出等疾病比例提高，是造成電腦斷層造影等工具需求成長的原因。

洪子仁強調，醫師開立檢查單都依實際臨床需求，但有時病人為求安心會主動要求，當第一線人員難以拒絕時，可能會提供服務，因此要減少不必要的檢查，應該導入部分負擔制度，尤其是門診，讓民眾也負起責任，相信會有一定的效果。

應導入部分負擔制度

台北榮總醫企部主任李偉強認為，有時病人在前一家醫院檢查的影像資料，醫師無法判讀或有疑慮時，會再做一次檢查，確保診斷無誤，另有些疾病病程變化快，像是腦中風可能原本無明顯異狀，結果三小時後就腦出血，若醫師未做檢查，萬一有意外可能又是醫師的責任，因此這也是降低醫療糾紛的方式。

醫改會籲訂使用指引

醫改會副執行長朱顯光則說，健保署僅公布檢查量增，卻未與疾病連結，根本是做半套，無法顯現實際情況，只是達到警告醫界、恐嚇病人而已，造成醫病關係更惡化，應該要從這些數據揪出實際重複檢查的比例，並訂出合理使用指引與說明相關規定，讓醫師、民眾有所依據，同時提醒相關檢查有副作用，再設立獎懲機制，才能解決問題。