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明年115天假 逾3天連休有6個

2017-06-06

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院已核定一○七年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數一一五日，其中超過三天以上的連續假期（併同例假日）計有六個，分別為一○七年中華民國開國紀念日（三天）、農曆除夕及春節假期（六天）、兒童節及民族掃墓節（五天）、端午節（三天）、中秋節（三天）及一○八年中華民國開國紀念日（四天）等。

春節6天、清明5天 可請假長休

明年春節假期有六天，為二月十五日除夕（週四）到二月廿日初五（週二），若想要有更長的假期安排出遊，可以往前或是往後請休三天假，都可以連結週六日的例假，形成一條長達十一天的休假帶；清明連續假期有五天，為四月四日（週三）到四月八日（週日），若往前多請兩天假，也可連接四月一日（週日），成為八天的假期。

節日遇週二或週四 彈性放假再補班

行政院人事行政總處表示，依「政府機關調整上班日期處理要點」，放假的紀念日及節日如遇到星期二或星期四將一律調整放假，並以前一週的星期六補行上班為原則。

一○七年民族掃墓節（四月五日）適逢星期四，調整四月六日（星期五）為放假日，並於三月卅一日（星期六）補行上班；一○八年中華民國開國紀念日適逢星期二，調整一○七年十二月卅一日（星期一）為放假日，並於前一週十二月廿二日（星期六）補行上班。

人事總處已將一○七年政府行政機關辦公日曆表登載於該總處全球資訊網（http://www.dgpa.gov.tw）首頁「最新消息」公告項目，民眾可上網查詢或下載。

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  • 端午節連假最後一天，民眾把握好天氣出遊。 （資料照，記者方賓照攝）

    端午節連假最後一天，民眾把握好天氣出遊。 （資料照，記者方賓照攝）

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