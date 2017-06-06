涉猥褻、性騷擾病患 名醫李宏信被訴

2017-06-06

〔記者謝君臨、張議晨／台北報導〕曾與柯文哲競選台北市長落選、有華人鼻過敏權威之稱的名醫李宏信（見圖，資料照），去年被一名女大生病患指控，涉嫌趁她在北市中山醫院住院期間，對她強吻、襲胸、熊抱，還有一名少女也指控遭李性騷擾，台北地檢署昨依強制猥褻、性騷擾等罪將李起訴，依兒童及少年福利與權益保障法建請法院加重1/2刑期。

檢建請法院加重刑期

檢方調查時，李否認犯行，辯稱「戴著口罩，怎麼親？」他僅有「拍肩膀安慰」。

77歲名醫李宏信為日本東京醫科大學醫學博士，現任北市宏仁診所院長、光華家醫科診所主任醫師，曾為台北醫學大學附設醫院主治醫師、副教授，也曾是台北市第6屆市長選舉候選人，擁有相當知名度。

女大生、少女控訴

女大生病患指出，去年2月間，家人推薦她找李宏信求診，接受「鼻過敏神經截除手術」，同年8月10日，女大生在中山醫院完成手術後住院，術後由李幫她換藥，15日上午，她被推進李的診間換藥，現場無護理人員。

女大生指李一進診間便關上門，並將她抱在懷裡，貼臉親她嘴角說：「妳今天好漂亮，我可以親妳嗎？」她嚇到愣住，李還趁機襲胸；中午辦理出院時，她向櫃檯人員詢問診間是否有監視器，得知沒有後當場崩潰大哭，事後更報警提告。

去年12月，北檢傳喚李宏信出庭，由曾任特偵組發言人陳雲南律師陪同出庭，訊後被請回。

檢察官調查期間，又有一名未滿18歲的少女提告，指控李宏信在她住院期間觸碰其私密處，涉嫌性騷擾；檢察官傳喚相關證人，均表示案發後女大生、少女都曾向醫護人員反映，也曾致電或傳訊向友人哭訴，再加上兩女案發情節雷同，認定李宏信確涉強制猥褻、性騷擾犯行。

記者致電宏仁診所，診所說李宏信不接受採訪。至於案發當時李任職的中山醫院則強調是李個人行為，應自己負責。