政大外籍狼師 摸戳拍學生

2017-06-06

〔記者楊淳卉、吳柏軒／台北報導〕政大學生網路發文揭露，韓文系外籍教師疑利用研究室面談等機會，性騷擾女學生，且受害者不只一人！民進黨立委陳亭妃昨於立法院召開記者會，要求教育部正視問題嚴重性。與會的教育部學生事務及特殊教育司專委黃蘭琇表示，已完成校安通報及通報學校性平會，會請學校加速性平程序儘快釐清。

陳亭妃指出，上週六政大學生在臉書上揭露韓文系外籍教師對女學生性騷擾，包括突然伸手觸摸學生鎖骨前肌膚，持續10秒鐘左右，甚至對女學生手掌吹氣、拍打女學生屁股、還多次戳女學生腰、捏臉頰，若女學生躲開，該教師還會說「可以對教授這樣嗎？妳這樣我會被當變態大叔，是妳反應過度」，「妳平常不是都會想老師嗎？如果想老師的話，讓我知道」。

陳亭妃要求教育部監督校方性平會，有效率且嚴謹加速處理本案，處理程序結束、處分前，應防該師出境。

黃蘭琇表示，6月3日學生在網路上揭露事件時，教育部就掌握訊息並與學校聯繫，當晚也完成校安通報。該系系主任6月4日與揭露訊息的幾位同學聯絡後，也於5日陪同學生赴學校性平會通報。

性平會調查、老師停課

黃蘭琇說，教育部會避免當事人正面對質的情況發生，且因現正值期末考階段，同學成績都還在老師手上，根據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第25條，學校可以彈性處理當事者出缺勤與成績考核，校方也回應，有關成績部分學校會積極協助。

黃蘭琇說，進入程序後，若確認是不適任教師，就會進入教育部不適任教師系統，可根據教師護照號碼進行登錄。

此外，由於大學法關係，無法限制教師出境，學生會依據政大性平會今受理與否，再做決定是否尋司法途徑處理。

政大主秘王文杰表示，昨已啟動性別平等委員會調查等程序，目前先將該師停課，其課程、考試、期末成績等都將交由其他老師處理，不影響學生權益，最快6月底召開教評會審議決定如何處分。

王文杰指出，學校並無司法公權力，不能對該師境管，其性騷擾等有無構成要件，尚在調查階段，恐需受害人提告走司法程序，才可能討論是否需境管。