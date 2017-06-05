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《yes123求職網調查》畢業生選擇先就業 創9年新高

2017-06-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕時逢畢業季，yes123求職網昨公布調查指出，高達九成六受訪的社會新鮮人會選擇先就業，創下二○○八年以來新高，但平均恐需投一百六十四封履歷才能獲得一個工作，而實際薪水與預期卻可能相差最多達六千元，顯現出年輕人就業路大不易，因此也有兩成七寧願選擇創業，更有九成想離鄉背井去海外打拚。

調查另顯示，社會新鮮人心中的「夢幻老闆」，則由台積電張忠謀連續四年蟬聯第一。

今年畢業或退伍的新鮮人，達九成六想「先就業」，想「再進修」僅三．四％，相較去年九成五與前年九成四，就業意願呈上升趨勢，更創下二○○八年金融海嘯以來新高，反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」趨勢。

薪水落差6千 9成想出國找工作

儘管六成七已在畢業前或退伍前，就開始投遞履歷，調查指出，有三成三的人要花一至兩個月時間，平均至少約六十六天才能找到工作。平均要投十七．八封履歷，才會有一次面試機會，另平均要面試九．二家企業，才會有一次錄取機會，換算大概要投一百六十四封履歷，才可能找到第一份工作。

就算找到工作，薪水恐會與預期有落差，調查顯示，新鮮人期盼第一份工作月薪平均二萬九八三二元，比去年減一百元，創十年新低！年輕人對薪資期待也下降，其中「學士學歷」期望值二萬八一三八元，「研究所學歷」期望值三萬四九八八元。

但據yes123日前調查，企業願提供學士級起薪僅平均二萬六六一九元，碩博士級則是二萬八六二五元，顯示勞資認知的起薪仍有落差達一千五百到六千四百元。

因此，年輕人求職面向也變更多元。有兩成七的人表達想「自行創業」；而有「低底薪、高獎金」誘因的業務型工作，則受到六成九的社會新鮮人青睞，願以此為起點；更有高達九成，表示會考慮到海外工作。

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  • yes123 求職4日公布「畢業生職涯規劃調查」結果，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有高達 96.6% 想「先就業」。來賓Ivy（右起）、李羽信、楊鈞宜、邵璦婷、Tiffany、陳翊榮、鄭祐銓分享個人經驗。（記者廖振輝攝）

    yes123 求職4日公布「畢業生職涯規劃調查」結果，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有高達 96.6% 想「先就業」。來賓Ivy（右起）、李羽信、楊鈞宜、邵璦婷、Tiffany、陳翊榮、鄭祐銓分享個人經驗。（記者廖振輝攝）

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