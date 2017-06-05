楊泮池談深耕計畫︰台灣需做世界級研究

2017-06-05

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學昨舉辦畢業典禮，上萬名畢業生將邁向人生下個階段，台大校長楊泮池呼籲畢業生要利他助人、關懷弱勢；對於業界普遍預測AI（人工智慧）將逐步取代半數人類工作的就業趨勢，應邀致詞的創新工場創辦人暨執行長李開復則強調，人類獨特之處是有「愛心」，畢業生可應用愛心找到更多AI無法取代的服務工作，台灣將來發展也應立基在「以人為本」的服務業上，發揮「台灣最美風景」特色。

台大校長楊泮池因涉入教授論文造假風波而宣布不續任，任期將在六月二十一日到期、也將「畢業」，昨日最後一次主持台大畢典。楊泮池表示，內心平靜，將回歸教學、研究及臨床，但若校務有需仍義不容辭。台大預計月底組成校長遴選委員會，最快明年一月選出新校長。

帶動產業發展 人是最重要資源

對於未來大學競爭，因教育部新的「高教深耕計畫」將把經費補助著重在教學，楊泮池則認為，的確需發展教學，但不能僅偏重教學，研究須兼顧做好，台灣還是需要幾個學校在研究領域讓全世界看到，並帶動產業發展；對岸和鄰國投入的高教資源比台灣多，對台灣高教發展難免憂心，「台灣最重要的資源是人」，而結合教學和研究，才能有國際競爭力。

李開復致詞也指出，AI將對人類工作造成重大影響，職業「金字塔」勢必重整。但也要提醒眾學子，應將AI視為「魔法棒」來提升專業。而人類的獨特之處是因為有「愛心」，應用愛心找到更多AI無法取代的工作。

日籍生田中俊介昨代表畢業生致詞表示，就是因日本三一一地震感受到台灣溫情，因此卅歲仍毅然放棄工作而來台大念書，從對中文一竅不通到如今從經濟系畢業，希望每人珍惜一生只有一次的機會，為鍾愛事物全心投入，付出努力、綻放光芒。