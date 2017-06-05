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增加報考意願 公務員初考將整併類科

2017-06-05

〔記者吳柏緯／台北報導〕今年公務人員初等考試錄取率達二．四％，是十年新高，原因之一是報考人數降到三萬二二一人、近十年最低；外界質疑，考試類科複雜、選材機制不彰，以致國人報考意願不高。考選部表示，已邀集各相關部會研商達成共識，將通盤檢討整併考試類科，部分考科也將更朝實務性調整。

更符合各單位用人需求

考選部近日在考試院會報告公務人員初等考試檢討及改進。考選部指出，近十年初等考試報考人數呈逐年降低趨勢，錄取率則逐年增加，今年錄取率二．四％創新高，原因之一是報考人數從最高峰九萬三千多人，降到今年僅三萬二二一人。

考科也併 公民或改考行政法

目前公務人員初等考試有十六個類科，看似選擇多，但一直以一般行政最受歡迎，其次為勞工行政與財稅行政，考國文、公民與英文、專業科目一、專業科目等四科；考科整併減少負擔，並使考試更符用人需求的呼籲，一直沒停過。

考選部近日邀相關部會研商，達成檢討或整併考科共識，例如「公民」可望改考行政法等，更符用人單位需求。到底那些類科會整併或改變，考選部將更蒐羅用人機關意見、實際用人狀況再決定。

此外，公家單位任用約聘僱，恐排擠到國家考試進用名額，也一直受關注，考選部針對三二○個用人機關、學校進行問卷調查，超過八成五認為派遣人力不足以勝任初等考試及格人員所擔任職務，希望能儘量以國考篩選適當人才。

還有不少受訪者建議，初考及格人員薪資待遇應調整為優於約僱人員，以減少基層公務人員流失。

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  • ▲今年公務人員初等考試報考人數創近十年新低，考選部檢討整併考試類科。圖為錄取考生拿手機拍榜單。（資料照，記者廖振輝攝）

    ▲今年公務人員初等考試報考人數創近十年新低，考選部檢討整併考試類科。圖為錄取考生拿手機拍榜單。（資料照，記者廖振輝攝）

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