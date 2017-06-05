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洪水吞11屋 高雄山區屋毀路斷

2017-06-05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源山區連日降下逾一千五百毫米雨量，導致溪水暴漲掏空地基、淹沒路基，屋毀路斷，昨有十戶民宅坍塌、遭洪水吞沒，六龜區荖濃里也有一戶民宅崩塌，所幸人員均及時撤離。

桃源區勤和里台二十線旁十戶民宅，昨上午，因地基遭湍急的溪水沖刷，房子一間間應聲倒下。六龜區荖濃里裕濃路八十一巷一戶民宅，因緊鄰荖濃溪畔，地基也被洶湧的溪水掏空，建物嚴重塌陷，遭洪水沖毀，農地也被沖走，目睹民眾都驚呼嚇壞了。

在交通方面，桃源台二十線九十二Ｋ勤和路段，和那瑪夏台二十九線臨十一便道二、三Ｋ路段，共有九處路基流失導致路斷，其中以二Ｋ路段流失一百二十公尺、三Ｋ路段流失三百公尺最為嚴重，不過山區部落居民可由青山農路銜接嘉一二八線對外通行，並無孤島效應。

台二十線九十二Ｋ為桃源區勤和通往復興以上三部落的聯外道路交通中斷，山上有近三百人受困，但無重症病患，有二十一天備糧應急。公路總局高雄甲仙段長王慶雄表示，預計十五日下午五時搶通，台二十九線那瑪夏至五里埔路斷便道，也預計同時搶通。

高雄市長陳菊昨冒雨上山勘災，市議員伊斯坦大．貝雅夫．正福等人陳情，認為勤和部落安全堪慮，希望所有人都能遷往永久屋居住。陳菊表示，現階段荖濃溪附近已強制撤離超過三千人，市府將和第七河川局、中央協調，全力協助受災戶。

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  • 六龜區荖濃里1戶民宅也毀損。（記者蘇福男翻攝）

    六龜區荖濃里1戶民宅也毀損。（記者蘇福男翻攝）

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