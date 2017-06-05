山洪沖毀6屋 神木村遷村聲再起

2017-06-05

山陡土石多 難甩土石流糾纏

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕「房子又不見了！」南投縣信義鄉神木村聚落遭豪大雨連日狂炸，繼三日有四棟民宅被洪水沖走，昨日又有兩棟民宅遭洪水吞噬，另有三棟民宅地基被洪水沖刷掏空而變成搖搖欲墜的危屋，災情慘重。專家警告，神木村上方溪流「向源侵蝕」嚴重，溪流頭尾高低落差高達一千四百公尺，恐擺脫不了與土石流糾纏的宿命，根本辦法就是遷村；但當地居民無奈道出，離開神木村，失去農保、找不到工作，又要如何生活？

離村遷籍失農保 到平地也難謀生

暴雨昨狂炸南投縣信義鄉，從隆華橋等橋樑到對外唯一主幹道台二十一線新中橫公路，處處是山洪暴發、土石流、坍方等景象，滿目瘡痍，共有五十多人被安置在台大實驗林管處和社營林區收容中心。神木村二鄰聚落受創最嚴重，信義鄉長史強表示，二鄰聚落十五戶中，被沖走六棟建築物，其中有一棟還是社區活動中心。縣長林明溱昨前往神木村勘察，眼見隆華橋被沖斷、聚落地基也被沖毀，場面怵目驚心。

在神木村觀測土石流達十五年的空拍團隊，更在臉書粉絲團「鳥的觀點」分享房屋沖毀前照片，指出緊鄰神木村的愛玉子溪上游因河床侵蝕嚴重，在山夠陡、土石夠多的情況下，加上此次又急又大的雨勢，神木村恐怕擺脫不了與土石流糾纏的宿命。

該團隊更警告，神木村上方的愛玉子溪，河床「向源侵蝕」，一路往上游阿里山觀日平台蔓延，溪流頭尾水平距離不到四公里，高低落差卻達一千四百公尺，因山勢陡峭、頁岩山壁破碎，神木村因此每遇風雨就勢必出現土石流，最根本的辦法恐怕就是遷村。

其實南投縣政府依據專家建議，已在南投市興建永久屋與平價住宅，但全村十二鄰三○七戶，目前僅三成多、一一七戶移往永久屋社區，不願遷村的村民，只能在每次颱風或豪大雨來襲時，強制撤離。

神木村長鍾桂南等受災民眾坦言，不願遷村的主因是許多人以務農為生，戶籍遷入南投市後，便會喪失在信義農會的農保資格，加上平地難謀生，還是要回到山上工作，他們期盼能就近覓地重建家園。

林明溱指出，在神木社區規劃的「旺來產業園區」，已有十九家廠商表達進駐意願，只要台糖願出售土地，廠商便可建廠提供就業機會，希望盡力滿足神木村民相關就業、生活需求；也會與台大實驗林管處協調取得用地，重建家園。