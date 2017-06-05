| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
 首頁 > 生活

山洪沖毀6屋 神木村遷村聲再起

2017-06-05

山陡土石多 難甩土石流糾纏

〔記者謝介裕、劉濱銓／南投報導〕「房子又不見了！」南投縣信義鄉神木村聚落遭豪大雨連日狂炸，繼三日有四棟民宅被洪水沖走，昨日又有兩棟民宅遭洪水吞噬，另有三棟民宅地基被洪水沖刷掏空而變成搖搖欲墜的危屋，災情慘重。專家警告，神木村上方溪流「向源侵蝕」嚴重，溪流頭尾高低落差高達一千四百公尺，恐擺脫不了與土石流糾纏的宿命，根本辦法就是遷村；但當地居民無奈道出，離開神木村，失去農保、找不到工作，又要如何生活？

離村遷籍失農保 到平地也難謀生

暴雨昨狂炸南投縣信義鄉，從隆華橋等橋樑到對外唯一主幹道台二十一線新中橫公路，處處是山洪暴發、土石流、坍方等景象，滿目瘡痍，共有五十多人被安置在台大實驗林管處和社營林區收容中心。神木村二鄰聚落受創最嚴重，信義鄉長史強表示，二鄰聚落十五戶中，被沖走六棟建築物，其中有一棟還是社區活動中心。縣長林明溱昨前往神木村勘察，眼見隆華橋被沖斷、聚落地基也被沖毀，場面怵目驚心。

在神木村觀測土石流達十五年的空拍團隊，更在臉書粉絲團「鳥的觀點」分享房屋沖毀前照片，指出緊鄰神木村的愛玉子溪上游因河床侵蝕嚴重，在山夠陡、土石夠多的情況下，加上此次又急又大的雨勢，神木村恐怕擺脫不了與土石流糾纏的宿命。

該團隊更警告，神木村上方的愛玉子溪，河床「向源侵蝕」，一路往上游阿里山觀日平台蔓延，溪流頭尾水平距離不到四公里，高低落差卻達一千四百公尺，因山勢陡峭、頁岩山壁破碎，神木村因此每遇風雨就勢必出現土石流，最根本的辦法恐怕就是遷村。

其實南投縣政府依據專家建議，已在南投市興建永久屋與平價住宅，但全村十二鄰三○七戶，目前僅三成多、一一七戶移往永久屋社區，不願遷村的村民，只能在每次颱風或豪大雨來襲時，強制撤離。

神木村長鍾桂南等受災民眾坦言，不願遷村的主因是許多人以務農為生，戶籍遷入南投市後，便會喪失在信義農會的農保資格，加上平地難謀生，還是要回到山上工作，他們期盼能就近覓地重建家園。

林明溱指出，在神木社區規劃的「旺來產業園區」，已有十九家廠商表達進駐意願，只要台糖願出售土地，廠商便可建廠提供就業機會，希望盡力滿足神木村民相關就業、生活需求；也會與台大實驗林管處協調取得用地，重建家園。

廣告
  • 南投縣信義鄉神木村二鄰又傳民宅被滾滾洪水沖走的意外。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣信義鄉神木村二鄰又傳民宅被滾滾洪水沖走的意外。（記者謝介裕翻攝）

  • 南投縣信義鄉神木村二鄰的黃色民宅，原本是地基被淘空，目前已掉落河中遭洪水吞沒。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣信義鄉神木村二鄰的黃色民宅，原本是地基被淘空，目前已掉落河中遭洪水吞沒。（記者謝介裕翻攝）

  • 空拍團隊在臉書粉絲團貼出南投信義鄉神木村在此次土石流發生前的照片，畫面最上方是阿里山觀日平台，最下方則是神木大橋，因溪流頭尾水平距離短、高度落差大，加上破碎地質，以致畫面最下方的神木村聚落，遇到強降雨就容易引發土石流致災。（取自鳥的觀點BirdGraphy）

    空拍團隊在臉書粉絲團貼出南投信義鄉神木村在此次土石流發生前的照片，畫面最上方是阿里山觀日平台，最下方則是神木大橋，因溪流頭尾水平距離短、高度落差大，加上破碎地質，以致畫面最下方的神木村聚落，遇到強降雨就容易引發土石流致災。（取自鳥的觀點BirdGraphy）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：山洪沖毀6屋 神木村遷村聲再起


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.