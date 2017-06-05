李鴻源倡「海綿城市」 徐國勇嗆太理論不實際

2017-06-05

〔記者張安蕎、蔡宗勳／綜合報導〕連日豪雨成災，有媒體採訪前內政部長李鴻源，他認為治水不該迷信「工程手段」，前瞻計畫就是循此思維，但天災證明靠砸錢無法解決問題，應建設「海綿城市」 ，將透水、吸水、保水等輔助工作與工程結合。此語一出，遭各方打臉，行政院發言人徐國勇反駁說，整個水環境的治理，必須思考山區、農村住民，如果只考量都市，並不能解決問題，「你的理論在實務上是有問題的」。

李主政任內 問題沒解決

徐國勇表示：「縱然我們前內政部長當過工程會主委，但他主政那幾年內，這些問題譬如說金山萬里的員潭溪，（治水）還是沒有解決！」

徐國勇說，水環境治理必須從全國綜合性考量，例如員山子分洪道對台北市治水產生很大的功效，但員山子分洪道是在瑞芳，不在台北市的都市計畫裡，若當時沒有通盤考量，台北市的淹水問題根本就不會解決。

行政院政務委員張景森也在臉書上批說：「每逢淹水總是會有些人出來講些幹話，好像只有他會用海綿治水， 別人都是砸大錢搞硬體。」他表示，扁政府要推動員山子分洪道工程時，李鴻源嘲笑說分洪如可行， 廿年前就做了。結果國民黨計劃花一千六百到五千億才能整治的基隆河，民進黨花三百一十五億就完成，而且汐止再也不淹水。

張景森說，前瞻計畫有兩千五百億的預算，要推動許多被拖延的防洪抗旱工程，有一天將證明這是一項有遠見、確保台灣永續發展最重要的工程建設。

經濟部長次長楊偉甫認為，李鴻源的看法「有一部分是不對的」，因為六年綜合治水計畫、八年八百億治水計畫，以投資的雲林地區來講，口湖、四湖地區，這次完全沒有受災，表示規劃做得好，已經發揮功能。