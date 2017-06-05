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南投仁愛暖警 背病患下山就醫

2017-06-05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕感謝有你！南投縣仁愛鄉連日大豪雨造成多條道路崩坍、交通中斷，望洋部落一對夫婦發燒三天，出現抽搐的危險症狀，所長張建忠和警員江盛德輪流背負走路，再坐怪手挖斗越過崩坍段；另紅香部落有鄉民突然中風，也由警員曾清光和山青輪流背他走路下山，再由翠峰所接駁送醫。

南投縣仁愛鄉投八十九線（力行產業道路）在此次的豪大雨侵襲下，有多個路段坍方交通中斷，部落居民急病卻無法下山就醫。望洋部落一對六十多歲的李姓夫妻已發燒三天，因道路中斷無法就醫，昨日下午李男突然身體抽搐、發抖、冒冷汗，太太也發燒到全身虛弱，兩人向望洋派出所求助。

所長張建忠、警員江盛德兩人輪流背李男並攙扶李妻行走，由於道路落石多且泥濘，一路走起來十分辛苦。該段路還有一處崩塌地，根本無法行走，見現場有搶修道路的機具，張建忠請怪手幫忙，讓他們坐上挖斗，才穿越崩塌處。隨後走了一個多小時，再由翠峰派出所巡邏車接駁送一段路後，才由仁愛消防分隊救護車送醫。

同一天在紅香部落，則有陳姓男子中風，情況危急，紅香派出所警員曾清光與二名部落青年輪流背負他，一樣走了一個多小時泥濘難走的山路，直到路通的地點，由翠峰所巡邏車載運一段路後，再由仁愛消防分隊救護車送醫。

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  • 紅香派出所警員曾清光背中風民眾走山路，準備送他就醫。（仁愛警方提供）

    紅香派出所警員曾清光背中風民眾走山路，準備送他就醫。（仁愛警方提供）

  • 望洋派出所長張建忠背李姓民眾走過泥濘山路。 （仁愛警方提供）

    望洋派出所長張建忠背李姓民眾走過泥濘山路。 （仁愛警方提供）

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