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溪州榮光村撤離百餘人 龍捲風肆虐北斗

2017-06-05

〔記者陳冠備／彰化報導〕梅雨鋒面帶來超大雨勢，南彰化不少地區成為水鄉澤國，緊鄰濁水溪的溪州鄉榮光村因三號圳排水溢堤，村內水深及腰，近百村民與一養護之家四十八名老人連夜撤離。北斗鎮三日晚間六點半甚至颳起龍捲風，將兩旁路樹、號誌燈攔腰吹斷，造成交通大亂，幸好無人受傷。

員林時雨量近百毫米

南彰化地區暴雨成災，其中員林地區晚間六點到七點的時雨量達九十九．五毫米，溪州榮光村、溪湖鎮西勢里因地勢低窪，積水嚴重。

榮光村社區總幹事謝春梅表示，晚間九時過後雨勢加劇，住宅區旁的三號圳排水宣洩不及，大水灌進民宅裡，許多民眾床鋪浸濕後被驚醒。溪州鄉長黃盛祿表示，連夜緊急安置松柏長照中心四十八位長者疏散至名倫護理之家，二十三名居民疏散到榮光村活動中心，大水到昨晨三時才逐漸退去。

周姓居民說，當晚屋內淹到膝蓋、屋外淹到腰部，幸好警消趕到，才能乘著橡皮艇撤離到制高點避難。昨早趁水位退去回家整理，發現三輛機車與一輛汽車受損，客廳家具、臥室也全數泡水。

吹斷紅綠燈、拋飛路樹

至於北斗鎮吹起的龍捲風，居民元小姐形容，聽到轟轟轟的聲音，感覺房子都在震動，然後一陣狂風掃過，門口路樹瞬間拋飛，滾了十多公尺遠，大馬路上的號誌燈也倒在一旁，比颱風還可怕。

北斗消防隊表示，當晚接獲通報中山路、舜耕路口有瞬間強風過境，造成三株路樹、一支紅綠燈號誌倒塌，經查還有五部轎車遭掉落鐵皮砸傷，還好沒有人員傷亡。氣象局表示未偵測到龍捲風，不過，當時南彰化雷雨胞與對流雲系旺盛，如果上升氣流強烈造成旋轉，確實可能形成龍捲風。

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  • 彰化溪州鄉榮光村昨凌晨積水及腰，消防隊出動橡皮艇協助居民撤離。（記者陳冠備翻攝）

    彰化溪州鄉榮光村昨凌晨積水及腰，消防隊出動橡皮艇協助居民撤離。（記者陳冠備翻攝）

  • 龍捲風威力強大，把紅綠燈桿吹斷，造成交通大打結。 （記者陳冠備翻攝）

    龍捲風威力強大，把紅綠燈桿吹斷，造成交通大打結。 （記者陳冠備翻攝）

  • 彰化豪大雨不斷，民眾拍到天空烏雲出現龍捲風漏斗形狀。 （記者陳冠備翻攝）

    彰化豪大雨不斷，民眾拍到天空烏雲出現龍捲風漏斗形狀。 （記者陳冠備翻攝）

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