中風穿衣大不便 職能治療師有撇步！

2017-06-04

文／李曉玫

40歲的張先生患有遺傳性高血壓卻未規律服藥控制，日前在家昏迷，被送至醫院急診。醫師診斷為左側大腦中風。

住院中，因為右側肢體不聽使喚，幾乎所有生活功能皆需他人協助，讓他覺得自己很沒用而情緒低落。

中風造成的半側偏癱問題會讓病患連以前覺得簡單的自我照顧活動都變得窒礙難行，使病患在疾病初期便遭遇極大的挫折感。但其實只要透過一些技巧上的學習，改變方式、重複練習，大多數病患仍有機會能獨立執行像穿衣服這樣簡單的日常生活活動。

可先從挑選衣物著手

讓中風患者學習獨立穿衣，可以先從衣物挑選開始著手。

◎選擇衣物可以考慮以下要點：

●衣物質料：不需特別照顧、不褪色的衣物才可經常清洗。對於躺床或坐輪椅較久，感覺功能有缺失的病患，特別要注意衣物是否吸汗、透氣，最好是不會黏在皮膚上，選擇摩擦力小的材質，避免皮膚受傷。

●衣物的伸縮性佳：選擇開口（如領口、袖口）、袖子與身體部分的接口、褲管較大的衣物，較容易穿脫。

●衣物上的釦子：要盡量少、大顆且容易拆釦。手部功能較差的病患也可將拉鍊或釦子改為魔鬼氈，以便自行穿脫。

依照「穿時先由患側穿，脫時則由健側開始」的原則執行會較為容易。

◎以下示範右側偏癱，左手是好手（健側手）穿著外套的方式，可將動作分為4個步驟：

●步驟1：將外套攤開內側朝上，露出袖子接口，用左手將右手放到對側袖子接口。

●步驟2：左手慢慢將右手穿入袖子，並將袖子慢慢上拉，至右手穿出袖口（袖子接口需拉高於手肘）。

●步驟3：左手抓住領子，將衣服由後方繞過肩。

●步驟4：找到左手的袖子接口，將左手穿入，整理不順處即可。

職能治療師也可以依據患者的不同習慣和需求，設計個別的穿衣方式，有需求的民眾可以至復健科門診諮詢。

（作者為衛生福利部桃園醫院復健科職能治療師）