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《謠言終結站》仙人掌可抗電磁波？ 學者：少用3C最有效

2017-06-04

記者吳柏緯／台北報導

網路上流傳「電腦前放仙人掌，可以抗電磁波」，因此有部分上班族會在辦公桌上放盆仙人掌。不過，學者指出，這是完全沒有根據的傳言，對抗電磁波的最好方法是少用電腦產品或保持距離。

台灣科技大學電機系副教授蕭弘清表示，「仙人掌抗電磁波」這項傳聞在網路上流傳很久，還曾有人以見證者的身分出面釋疑，但實際上，不論是仙人掌或是坊間流傳的能量水晶，對於抗電磁波完全沒有幫助，也無科學依據。

蕭弘清分析，這則傳聞很可能是以訛傳訛造成的結果。因為仙人掌有刺，一般人看見都會下意識地保持距離，若是在辦公桌上擺放一盆仙人掌，無意間會拉大使用者與電腦間的距離，由於距離拉大，接觸的電磁波也相對減少，可能因此有此一說。

現代人依賴各式的3C產品，也增加暴露在各種電磁波的影響下。蕭弘清表示，要避免電磁波的影響，最根本的辦法就是不要使用這些產品，但實際上並不可能做到。

他認為，退而求其次就是減少使用3C產品與保持一定距離是較為可行的方式。

蕭弘清說明，除非必要，不然不要無時無刻盯著智慧手機；此外，講手機時，使用免持聽筒會比直接貼著耳朵，接觸到較少的電磁波。

蕭弘清指出，目前普遍認為與電磁波來源保持約50公分是較為安全的距離，也能大幅降低接觸到的電磁波強度。與其相信傳聞「擺放仙人掌或水晶」，不如少用，以及改善使用電腦的姿勢，才能有效降低風險。

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  • ▲學者指出，仙人掌無法抗電磁波。（記者羅碧攝）

    ▲學者指出，仙人掌無法抗電磁波。（記者羅碧攝）

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