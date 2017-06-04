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吃不下哭不停 當心小兒腸套疊要命

2017-06-04

文／李政鴻

一名剛滿4個月大的女嬰，在母親的懷中哭鬧不已，媽媽主訴寶寶已經兩天都食慾不振，一吃就吐奶，甚至開始出現無尿的狀況。

經過詳細問診及身體檢查後，因症狀與腸套疊類似，於是幫小朋友做腹部超音波檢查，果然發現一段具靶子似的圖形，後續嘗試做鋇劑灌腸，卻仍無法復位，趕緊安排手術治療。

腸套疊為小兒常見的腹部急症之一，常見於6個月至3歲孩童，在臨床上主要有腹痛、嘔吐、解血便等三大症狀，其典型症狀為突發的痙攣性腹痛，小朋友會一陣一陣哭鬧，初期多為吐奶或食物，但隨時間一久，若腸子還未解套，就會漸漸出現黃綠色膽汁的嘔吐物，嚴重時還會解血便，若不及時處理則可能引發缺血、腹膜炎等併發症而導致死亡。

腸套疊對於成人與小孩所導致的原因各不相同，在台灣，小兒外科三大腹部急症包括：腹股溝管疝氣卡住、闌尾炎、腸套疊，小孩腸套疊成因不明，其治療方式為大腸灌顯影劑或灌空氣，主要是讓套疊在一起的腸子自動解開。

若無效，則會使用腹腔鏡手術方式把腸子拉開，但若腸子已有壞疽的現象，就只能選擇切除的命運。

對於嬰幼兒腸套疊，為一種常見且父母及醫師都忽視不得的嬰幼兒腹部急症。由於不一定會出現典型症狀，加上孩子不會表達，因此在鑑別診斷上仍有一定難度。

當寶寶出現陣發性腹痛，躁動不安、嘔吐、食慾不振、哭鬧不停、解果醬般血便等典型症狀，甚至發現尿布更換的頻率大幅減少時，就是發生了脫水的現象，父母應提高警覺，及早帶到醫院做詳細檢查。

反觀成年人發生腸套疊的問題較為罕見，一旦發生腸套疊，往往是因為腫瘤或息肉，甚至是惡性腫瘤（癌症）所導致，其中腫瘤是成人腸套疊最常見的原因。

另外，腸道的息肉、平滑肌瘤、脂肪瘤、纖維瘤及癌腫等，均可引起繼發性腸套疊，而腸套疊可發生在小腸或大腸的任何部位。

腸套疊經由治療及觀察後，若可以恢復飲食時，一開始最好以容易消化的食物為主，儘可能避免冰涼、油膩、刺激性等食物。

（作者為佛教大林慈濟醫院一般外科暨小兒外科醫師）

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  • ▲醫師手指處為腸套疊位置。（照片提供／李政鴻）

    ▲醫師手指處為腸套疊位置。（照片提供／李政鴻）

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