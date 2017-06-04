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《健康聚寶盆》T值鈣重要 適量運動防骨鬆

2017-06-04

文／張櫻霖

近年來空污議題頗受大家關住，新聞報導常可聽到「PM2.5」一詞，但是很多人並不知道「T值-2.5」，這是和健康息息相關的T值，不可不知。

T值是雙能量X光吸收儀（DXA）檢測後得到數值，T值是指將受測者的骨密度與年輕成人的骨密度平均值相減，除以年輕成人骨密度的標準差。

T值〈-2.5就是骨鬆

依1994年WHO所制定之診斷標準，DXA的T值≤-1.0為異常，T值〈-2.5為骨質疏鬆。

骨質疏鬆症是一種全身骨骼疾病，其特徵包括：骨量減少、骨組織顯微結構變差、骨骼脆弱、骨折危險性增高。

骨質疏鬆沒有明顯症狀，多半在骨折後才發現有骨質疏鬆問題，但骨質疏鬆者有彎腰駝背、身高變矮的外觀上改變，部分會有腰痠背痛情形。

◎骨質疏鬆的治療方式：

●藥物治療︰骨質疏鬆症藥物有非常多種，但都須經由醫師診斷及確認骨質疏鬆症成因與分類後，才能選擇合適的藥物，民眾切勿自行服藥。

●預防跌倒︰根據統計，超過5成的骨質疏鬆症患者都是在住家環境發生骨折，建議住家地板保持淨空，浴廁加裝扶手及貼上防滑貼，房間、走道及浴室的燈光應明亮，夜間需有適當的照明，避免視線不良而跌倒。

●適量運動︰運動可以增加骨質，更有助於體內鈣質保留，建議進行緩和的運動，例如慢跑、健走等，並搭配增加肌力和平衡感的運動，如游泳及太極拳。運動時適度曬太陽，還可以幫助體內維生素D的合成，有利鈣質吸收。

●均衡飲食︰補充鈣質及維生素D，攝取含鈣質的食物，如牛奶及乳製品、海鮮及海產類植物、豆類及綠葉蔬菜等。

另外，維生素D可以幫助鈣質吸收，維生素D含量較高的食物包括：鮭魚、金槍魚、鯖魚等。

建議65歲以上婦女或65歲以下具有骨鬆風險因子的停經後婦女、70歲以上男性或70歲以下具有骨鬆風險因子的男性，定期檢測骨質密度，並由專業醫師評估是否需藥物治療，以免骨質疏鬆悄悄找上門。

（作者為彰化基督教醫院骨科部主治醫師）

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  • ▲骨鬆高危險群請定期接受骨密度檢測，以了解骨質密度狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張櫻霖）

    ▲骨鬆高危險群請定期接受骨密度檢測，以了解骨質密度狀況；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／張櫻霖）

  • ▲適量運動及曬太陽很重要；圖為情境照。

    ▲適量運動及曬太陽很重要；圖為情境照。

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標題：《健康聚寶盆》T值鈣重要 適量運動防骨鬆


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