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髖關節退化 打玻尿酸無法減痛

2017-06-04

文／戴大為

關節退化的治療與保養方式有百百種，可不是每一種都有效！

為了解決這個問題，美國骨科醫學會（AAOS）召集了這個領域的專家，仔細整理了近年來的科學研究結果，於今年3月發表了《退化性髖關節炎治療指引》，根據科學的證據來判斷治療的效益。

這份指引指出，市面上熱賣的葡萄糖胺類補充品並無法有效減輕疼痛、減少關節僵硬或改善功能。在過去的許多研究中，葡萄糖胺的效果都沒有勝過安慰劑。單靠補充健康食品想要促進關節軟骨再生，已被證實是天方夜譚。

另外，在髖關節施打玻尿酸也沒有辦法減輕疼痛或改善功能。目前髖關節施打玻尿酸製劑均須自費，花了錢如果無法改善症狀，施打前宜三思。

反觀類固醇關節注射在疼痛發作時可以緩解疼痛，直接施打在發炎的關節中副作用也較口服或靜脈注射類固醇少很多。但是髖關節位置較深，注射施打技術較膝關節困難，需超音波定位才能準確注射。

適量使用消炎止痛藥亦可有效改善症狀。容易胃部不適者及曾患胃潰瘍的人，可以考慮使用較不傷胃的藥品。服用劑量與時間需與專業醫師討論，長期使用均需考慮影響腎功能的風險。

量身訂做復健療程 可改善

物理治療也被證實可以減輕疼痛及改善關節功能。但要注意這裡的物理治療指的並不單是熱敷、電療、紅外線等項目，而是量身訂做的復健療程，包含局部組織放鬆、肌力訓練等。

這個剛出爐的《退化性髖關節炎治療指引》和膝關節的研究結果類似，證實了花錢的多寡並不一定跟療效成正比。一般民眾惟有適度運動、控制體重、諮詢專業，才是正確的下肢關節保健之道。

◎美國骨科醫學會2017年《退化性髖關節治療指引》重點摘錄：

●使用葡萄糖胺類補充品：無法減輕疼痛或改善功能。

●關節內施打玻尿酸：沒有任何改善效果。

●關節內施打類固醇：短期內可以有效緩解疼痛。

●消炎止痛藥（NSAIDs）：可以有效緩解短期疼痛。

●物理治療（復健）：在輕度至中度疾病時可以減輕疼痛，並改善功能。

（作者為國立成功大學附設醫院骨科部主治醫師）

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  • ▲適度運動、控制體重，才是正確的下肢關節保健之道；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

    ▲適度運動、控制體重，才是正確的下肢關節保健之道；圖為情境照，圖中人物與本文無關。

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標題：髖關節退化 打玻尿酸無法減痛


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