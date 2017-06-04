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缺水危機解除 石門、曾文水庫放水

2017-06-04

〔記者李欣芳、周敏鴻、蕭玗欣、楊綿傑／綜合報導〕旱澇極端氣候，在台灣是現在進行式！台灣今年面臨七十年來第二少的冬雨，全台陷入長達三個多月的缺水危機，但因為四十年來最大的梅雨襲台，昨天正式解除警報。

梅雨鋒面來襲，從北到南都受到暴雨影響，南部水庫的缺口這兩天來一次補足。新北板新、林口、桃園地區日前已回到水情正常的藍燈，南部的嘉義、台南、高雄，也在近日一路從一階限水回到水情正常。

3天來 全台水庫大進補

依據水利署統計，最近三天，蘭潭仁義潭水庫入流量超過一千兩百萬噸，蓄水率突破五成；曾文及烏山頭水庫則進帳超過一億兩千七百萬噸，一口氣補上超過五十一天用水量；南化水庫則多了近五千萬噸，蓄水率超過七成八，已經有效紓解旱象。

預估大雨讓各水庫集水區未來幾天都持續有水進帳，北部地區石門水庫昨晚八時開始調節性放水、南部曾文水庫也在晚間十時開始放水。

使用五十餘年的石門水庫淤積非常嚴重，原設計的蓄水容量是三億噸，但有多達三分之一被泥砂淤積，目前蓄水容量只剩三分之二、約二億噸，屬「淺碟型」水庫，才會經常發生一下子乾旱探底、一下子又「灌飽」的現象。

梅雨成災，氣象專家彭啟明直言，台灣民眾要習慣淹水、學習面對劇烈氣候型態。經濟部水利署長賴建信昨表示，氣候變遷帶來的強降雨，台灣要做好準備，與雨水共生。

賴建信指出，當前要治水，改善台灣易淹水情況，必須建設面與管理面齊頭並進。都市不能毫無限制地開發，造成都市的不透水面積愈來愈大，以致強降雨來臨，就造成淹水，這與國土規劃與都市計畫環環相扣。

在建設面，賴建信說，目前全台共有二九一處縣市管的河川，部分有必要進行瓶頸段的改善。目前要解決包括易淹水面積約有二百平方公里的問題。

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  • 梅雨為石門水庫帶來豐沛雨量。（記者周敏鴻攝）

    梅雨為石門水庫帶來豐沛雨量。（記者周敏鴻攝）

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