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暴雨淹軌 台鐵一度雙線中斷

2017-06-04

國內57航班受影響

〔記者鄭瑋奇、詹士弘、王錦義／綜合報導〕台灣昨日持續受豪雨侵襲，台鐵西部幹線林內至大林間與集集支線都一度南北雙線中斷；陸路有兩條公路封閉、六條道路預警性封閉；航空方面，國內航線受影響，有四十四航班取消、十三班延誤；金門啟動軍機、馬祖則啟動海運疏運滯留旅客。

昨日凌晨三點五十五分，台鐵斗南站因鐵軌被積水淹沒，導致斗南至大林間雙線不通，上午七點四十七分林內至斗六間軌道也淹水雙線不通。

逾2千旅客靠客運接駁

台鐵啟動客運接駁服務，接駁站內上千名受困旅客，接近中午時大林至林內間才恢復行駛，停駛期間公路接駁共開出五十五班車，疏運二四六七人。

不過大林至林內間復駛不久，集集支線水里至車埕間也因大水，上午十一點五十八分起濁水至車埕間停駛。所幸至下午四點四十七分，除阿里山林鐵外，台鐵全線皆恢復正常行駛。

台鐵局表示，今日阿里山林鐵本線正常行駛，但是祝山線、沼平線、神木線中午前全部停駛，午後視降雨、路線狀況及遊樂區是否開園再決定是否行駛。

蘇花公路五月廿八日因坍方而中斷後，目前每日僅有早中晚三個時段、六小時，可讓民眾在管制下通行。因應蘇花公路中斷後旅客交通需求，六月卅日前，台鐵每天加開樹林往返花蓮間五二○四次及五二一五次普悠瑪自強號列車。

航空方面主要是國內航線受影響，有四十四航班取消、十三航班延誤；國際線取消兩班、延誤三班。海運方面，航港局預估，今日所有航班正常行駛。

公路方面昨日除有八十一條客運路線全線停駛、十條路線部分站位不停靠外，還有六處路段預警性封閉。

中橫公路文山段昨天下午兩點多發生坍方，緊急搶修後，在下午四點半恢復通車。

公路總局洛韶工務段段長張宇博說，中橫公路在一六六．八公里處恢復通車後，目前全線可通到大禹嶺，再轉台十四甲到合歡山，但山區大雨，隨時可能有落石，呼籲用路人上路前可上公路即時網站查詢最新路況。

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  • 中橫公路省道台八線約166.8公里處，昨天下午兩點多發生坍方，目前造成道路中斷（新城警分局提供）

    中橫公路省道台八線約166.8公里處，昨天下午兩點多發生坍方，目前造成道路中斷（新城警分局提供）

  • 斗六火車站前旅客大排長龍，等公路接駁。（記者詹士弘攝）

    斗六火車站前旅客大排長龍，等公路接駁。（記者詹士弘攝）

  • 斗六站水已淹過軌道（圖：台鐵局提供）

    斗六站水已淹過軌道（圖：台鐵局提供）

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